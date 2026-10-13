Nava scufundată în Marea Neagră după un atac cu drone plecase din portul Brăila. Marinarii au fugit pe plute, 11 sunt dispăruți

Nava Azov Concord, care plecase din portul Brăila sâmbătă și se îndrepta srep Izmir, Turcia, a fost lovită la 31 de km est de Krapeț. FOTO: vesselfinder.com

Azov Concord, una din navele atacate marți în Marea Neagră, în largul coastei Bulgariei, plecase din portul Brăila sâmbătă și se îndrepta spre Izmir, Turcia. Nava a fost lovită la 31 de km est de Krapeț, scrie Novinite. 11 membri ai echipajului sunt dați dispăruți, în timp ce alți cinci au fost salvați.

Vasul plecase din portul Brăila sâmbătă, 10 octombrie, la ora 12:34, și se îndrepta spre Izmir, în Turcia, unde trebuia să ajungă pe 14 octombrie, potrivit datelor de pe platforma VesselFinder. În aceeași noapte a fost atacată și nava Chelsea 3, iar trei dintre marinarii evacuați au ajuns la spital, la Varna.

FOTO: vesselfinder.com

Majoritatea marinarilor de pe Azov Concord sunt sirieni, iar trei sunt egipteni, a anunțat Liubomir Nikolov, secretar-șef al Ministerului de Interne, la o conferință de presă la Varna. Numărul dispăruților fusese comunicat anterior de guvernatorul regiunii Dobrici, Ruslan Tomov.

FOTO: vesselfinder.com

Toți cei 15 membri ai echipajului Chelsea 3, lovită la aproximativ 18 mile est de Biala, au fost salvați, fiind vorba despre opt azeri și șapte ucraineni.

Ministerul de Interne nu poate confirma deocamdată că Azov Concord s-a scufundat. Chelsea 3 a rămas pe linia de plutire și plutește în derivă, fără echipaj.

Poliția îi audiază pe toți marinarii salvați. Echipajul Chelsea 3 a declarat că a văzut drone deasupra navei și a auzit trei explozii înainte să o abandoneze.

Potrivit lui Nikolov, Bulgaria a stabilit împreună cu partenerii săi planuri pentru dotarea litoralului cu sisteme antidrone. Directorul Poliției de Frontieră, Anton Zlatanov, a spus că mijloacele de apărare sunt mereu mai scumpe decât dronele și rămân cu un pas în urma lor, o problemă la nivel mondial. Marea Neagră a fost până de curând una dintre cele mai liniștite mări, dar situația s-a schimbat, a adăugat el. Zlatanov a dat asigurări că Poliția de Frontieră are radare care monitorizează apele teritoriale ale Bulgariei.

Publicația turcă Turkiye Today susține însă, citând surse, că Azov Concord nu ar fi fost lovită de o dronă, ci e posibil să fi participat la o operațiune de salvare.

Premierul Rumen Radev a declarat marți că două nave au fost lovite de drone peste noapte în largul coastei bulgare, iar una dintre ele s-ar fi scufundat. Radev a declarat că rezultatul acestor atacuri „aduce beneficii Federației Ruse”. Premierul a calificat incidentele drept inacceptabile și a anunțat că reprezentanții Bulgariei la NATO și UE au fost informați. El urmează să discute și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Vom continua să cerem și să insistăm pentru sprijin în vederea consolidării supravegherii spațiului nostru aerian și maritim, precum și a capacităților noastre de reacție”, a declarat Radev.

Luni, Radev ceruse UE și NATO sprijin tehnic pentru identificarea autorilor atacurilor din 6 octombrie, după ce autoritățile nu au reușit să recupereze resturi de drone care să arate de unde provin.