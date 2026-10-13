Bulgaria a cerut ajutorul UE şi NATO pentru investigarea atacurilor cu drone din Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 09:31 13 Oct 2026 Modificat la 09:31 13 Oct 2026

Bulgaria a cerut ajutorul UE şi NATO pentru investigarea atacurilor cu drone din Marea Neagră. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bulgaria a cerut Uniunii Europene şi NATO asistenţă tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră, la o săptămână după ce atacurile au dus la scufundarea uneia dintre nave şi la avarierea celeilalte, relatează marţi dpa, conform Agerpres.

Premierul bulgar, Rumen Radev, a declarat luni că rămâne neclar dacă dronele au fost lansate din Rusia sau din Ucraina.

Una dintre navele atacate, Alfa Watan, s-a scufundat aproape imediat după atac, în decurs de aproximativ trei minute. În urmă cu câteva zile, liderul partidului de opoziție din Bulgaria, GERB, Boiko Borisov, a declarat că că nava scufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe și a cerut desecretizarea rapoartelor.

O dronă capabilă să provoace daune atât de mari ar fi fost echipată cu o încărcătură de peste 300 de kilograme, a declarat Dimitar Nedialkov, profesor la Academia Militară din Sofia, pentru postul de televiziune bulgar Nova.

Nava Alfa Watan, care naviga sub pavilion Togo, avea la bord 12 membri ai echipajului, care sunt în continuare daţi dispăruţi.

Cea de-a doua navă, Able, naviga sub pavilion Palau şi transporta o încărcătură de cereale cu destinaţia Istanbul, când a fost cuprinsă de flăcări în urma atacului. Cei 18 membri ai echipajului său au fost salvaţi.

Investigaţiile iniţiale nu au descoperit resturi de dronă la bordul navei. Potrivit relatărilor din presă, nava Able a părăsit de atunci apele bulgare.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile reprezintă "o altă parte a efortului Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să fie complet improprie navigaţiei".

În urma discuţiilor cu partea bulgară, s-a stabilit "că a fost vorba despre un atac rusesc combinat, folosind drone maritime şi aeriene", a spus Zelenski.