Două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, lângă Bulgaria. Una s-a scufundat. Ambasadoarea rusă la Sofia, convocată la discuții

2 minute de citit Publicat la 09:16 13 Oct 2026 Modificat la 09:16 13 Oct 2026

Două nave au fost lovite de drone, marți dimineață, în Marea Neagră, lângă Bulgaria. Foto: Getty Images

Două nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apele teritoriale ale Bulgariei, în cursul nopții de luni spre marți, transmite agenția BGNES, citată de Agerpres. Navele au fost vizate în două incidente separate.

Nava de mărfuri "Chelsea 3", sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de orașul Biala. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați și transportați la Varna. Conform informațiilor preliminare, cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

O altă navă s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț. Până în prezent, a fost anunțată salvarea unui singur membru al echipajului.

Premierul Rumen Radev a anunțat că o va invita la discuții pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, și a adăugat că va purta convorbiri și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit lui Radev, în prezent nu există suficiente dovezi concludente pentru a stabili originea dronelor utilizate.

Echipajul navei "Chelsea 3", evacuat. O altă navă s-a scufundat

Semnalul SOS trimis de nava "Chelsea 3" a fost recepționat la ora 01:30. Conform informațiilor furnizate de echipaj, nava a fost atacată de trei drone aeriene care i-au lovit puntea și bordajul.

Centrul de Coordonare a Operațiunilor de Căutare și Salvare Maritimă din Varna a declanșat o operațiune de urgență, iar o echipă a Poliției de Frontieră a evacuat toate cele 15 persoane aflate la bord. Este vorba despre șapte cetățeni ucraineni și opt azeri.

Nava "Chelsea 3" navighează sub pavilion maltez, este înregistrată la Odesa iar armatorul său este ucrainean. Echipajul a fost transportat în portul Varna, unde cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni ușoare.

Premier bulgar: Logica arată că rezultatul atacurilor servește Rusiei

În timpul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniștri al Bulgariei, au fost primite informații despre o a doua navă lovită de drone.

Vasul, localizat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeț, s-a scufundat. Conform informațiilor preliminare, un membru al echipajului a fost salvat. Nu au fost disponibile imediat informații privind identitatea navei, numărul total de persoane de la bord sau soarta celorlalți membri ai echipajului.

Premierul Rumen Radev a anunțat că Bulgaria va cere explicații ambasadoarei ruse, Eleonora Mitrofanova.

"Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil", a declarat el.

"Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor servește intereselor Federației Ruse", a adăugat prim-ministrul, explicând că acesta este motivul pentru care intenționează să discute cu ambasadoarea rusă.

Radev spune nu sunt momentan suficiente dovezi pentru a acuza Rusia pentru atacuri

El a precizat totuși că, în prezent, nu există dovezi concludente privind originea dronelor care să permită atribuirea responsabilității unei anumite țări.

Șeful executivului de la Sofia a mai declarat că reprezentanții permanenți ai Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană au fost informați despre aceste incidente și că urmează să aibă loc și o discuție cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Guvernul va solicita sprijin internațional pentru o anchetă legată de loviturile asupra mai multor nave comerciale în apropierea apelor teritoriale bulgare, cu scopul de a stabili originea dronelor utilizate, notează presa de la Sofia.