Bulgaria ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, după atacurile din Marea Neagră. Nicușor Dan va discuta cu președinta Bulgariei

Bulgaria ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, după atacurile din Marea Neagră. FOTO: Profimedia Images

Bulgaria ia în calcul activarea articolului 4 al NATO, după ce mai multe nave au fost atacate cu drone Marea Neagră în ultimele zile. Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, va discuta miercuri cu Președintele României, Nicușor Dan.

Discuția cu Nicușor Dan va fi telefonică și e programată la ora 15.00, a anunțat Administrația Prezidențială. Temele abordate vor fi atacurile asupra navelor din Marea Neagră și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației maritime, a anunțat Administrația Prezidențială.

Bulgaria va sesiza Consiliul de Securitate al ONU cu privire la atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră, a anunțat miercuri președinta Iliana Iotova, într-un interviu pentru Nova TV. Anunțul vine după atacurile din 13 octombrie asupra a două nave comerciale aflate în largul coastei bulgare.

Bulgaria face, de asemenea, demersuri pentru ca un punct extraordinar privind securitatea maritimă să fie inclus pe agenda viitoarei reuniuni a Consiliului European. Invocarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord este și ea o opțiune, deși un astfel de pas trebuie analizat cu atenție și ar avea o greutate mai mare dacă ar fi făcut în comun de mai multe țări, a adăugat șefa statului bulgar.

Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede: "Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre părți este amenințată.". Concret, orice stat membru NATO care se simte amenințat poate cere consultări cu ceilalți aliați, iar consultările au loc în Consiliul Nord-Atlantic. Articolul 4 nu obligă aliații la o intervenție militară, fiind un mecanism politic ărin care statele discută situația și pot decide măsuri comune.

Într-un interviu acordat Televiziunii Naționale Bulgare (BNT), Iotova a declarat că a convenit asupra unui text comun cu omologii săi din România și Turcia.

Ea va discuta miercuri cu președintele României, Nicușor Dan. Obiectivul discuțiilor este instituirea unui moratoriu privind folosirea dronelor împotriva navelor comerciale și a infrastructurii civile din Marea Neagră, precum și oprirea ostilităților deasupra mării, a explicat Iotova, citată de agenția bulgară de presă BTA.

Președinta a amintit și că miniștrii apărării din Bulgaria, România și Turcia au avut deja discuții privind acțiuni comune.

În următoarele zece zile este așteptată o reuniune dedicată securității la Marea Neagră, în cadrul căreia ar urma să fie stabilite măsuri concrete.

Iliya Nalbantov, fost șef de cabinet al mai multor miniștri bulgari ai apărării, a avertizat că Bulgaria îi dă Rusiei undă verde să acționeze militar lângă apele sale teritoriale. Într-un interviu pentru Radioul Național Bulgar (BNR), el a spus miercuri că discursul politic de la Sofia și faptul că țara nu a cerut sprijinul aliaților încurajează Moscova, scrie Novinite.

Nalbantov crede că situația se poate repeta dacă guvernul nu își schimbă atitudinea. Potrivit lui, Bulgaria ar fi trebuit să ceară ajutorul NATO și al Uniunii Europene pentru a supraveghea permanent Marea Neagră în zona sa economică exclusivă.

El a adăugat că Bulgaria, ca membră a NATO și a UE, ar fi trebuit să ceară deja supraveghere aeriană și prin satelit și să fi rezolvat problema până acum. Bulgaria a cerut Uniunii Europene şi NATO asistenţă tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră, la o săptămână după ce atacurile au dus la scufundarea uneia dintre nave şi la avarierea celeilalte.

Boiko Borisov, liderul partidului de opoziție din Bulgaria, GERB, a declarat că rapoartele serviciilor de securitate prezentate în Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională (CCSN) indică faptul că nava scufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe, scria Novinite în 9 octombrie. Borisov a făcut aceste afirmații în cadrul unei întâlniri de lucru cu oficiali ai partidului, la Petrici, la o zi după ședința cu ușile închise a CCSN, convocată de președinta Iliana Iotova în urma scufundării a două nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei.