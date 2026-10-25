Pentru prima dată în ultimul deceniu, navele militare ale Rusiei au dispărut din Marea Mediterană timp de două luni

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Potrivit unui oficial NATO, Marina rusă nu a avut nicio navă militară care să opereze în Marea Mediterană timp de aproximativ două luni, între iulie și începutul lunii septembrie 2026, aceasta fiind prima absență totală a navelor militare ruse din regiune din ultimul deceniu. Potrivit publicației Breaking Defense, un oficial NATO, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat că Alianța a înregistrat o scădere semnificativă a prezenței navale a Rusiei în Mediterana. Ultima absență comparabilă a avut loc în 2016, scrie United24Media.

Oficialul a atribuit această scădere mai multor factori, printre care accesul redus al Rusiei la instalațiile navale din Siria, lipsa navelor de sprijin logistic și nevoia tot mai mare de a escorta navele comerciale rusești, inclusiv navele asociate cu „flota fantomă” a Moscovei.

Operațiunile navale ale Rusiei s-au complicat și mai mult după ce noul guvern sirian a reziliat contractul de închiriere acordat Moscovei asupra portului Tartus în 2025. Deși un acord încheiat în august 2026 permite Rusiei să utilizeze facilitățile militare de la Tartus și baza aeriană Hmeimim ca centre comune de antrenament, aranjamentele logistice anterioare au fost perturbate.

Potrivit Breaking Defense, navele de război rusești au fost din ce în ce mai mult însărcinate cu escortarea navelor comerciale în Marea Baltică și în alte ape europene, ceea ce le limitează disponibilitatea pentru desfășurări în alte părți.

„Aceste activități de escortare ocupă zile valoroase pe mare pentru Marina Rusă și pun presiune pe capacitatea acesteia de a genera forțe navale pentru alte misiuni”, a declarat oficialul NATO.

Basil Germond, profesor de securitate internațională la Universitatea Lancaster, a subliniat, de asemenea, restricțiile impuse de Turcia privind trecerea navelor de război beligerante prin strâmtorile turcești, care împiedică Rusia să-și rotească în mod curent navele Flotei Mării Negre în Mediterană.

În ciuda declinului, navele de război rusești s-au întors în Mediterană în septembrie. Germond a avertizat că Moscova își păstrează atât interesul strategic, cât și capacitatea militară de a menține o prezență navală în regiune pe termen lung.

În mai 2025, ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a confirmat că Rusia a început să desfășoare nave militare pentru a escorta petrolierele din flotă din umbră prin Golful Finlandei. Această mișcare a marcat o nouă utilizare a forțelor militare rusești pentru a proteja transportul maritim comercial în Marea Baltică, subliniind cerințele tot mai mari asupra resurselor navale ale Moscovei.