Violență extremă la alegerile din Serbia. Mai mulți bărbați mascați au atacat votanți cu bare metalice și torțe. Cozi la votare

Foto: Capturi imagini rețele sociale

ACTUALIZARE 17:30. Angelina Vucici, mama fostului președinte sârb Aleksandar Vucici, ar fi fost agresată la Belgrad, capitala Serbiei. Conform TodayPress TV, incidentul a fost semnalat de Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare.

Conform declarațiilor reprezentanților partidului, mai mulți tineri ar fi îmbrâncit-o pe Angelina Vucici în timp ce aceasta se întorcea de la piața Kalenici, ar fi strigat la ea și i-ar fi rupt sacoșele cu cumpărături pe care le transporta. În urma incidentului, femeia a contactat poliția.

Informațiile privind presupusul atac nu au fost confirmate încă din surse independente.

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Știrea inițială:

Sârbii merg la vot duminică pentru a alege un nou parlament într-un context de tensiune socială și politică puternică în țara vecină. O forță politică nou, Lista Studenților, are șansă să pună în pericol puterea autoritară pe care fostul președinte Aleksandar Vucici a cultivat-o de aproape un deceniu și jumătate în care s-a aflat în diverse funcții, de la prim-ministru la președinte. Vucici își dorește acum, după ce a demisionat ca președinte, să revină ca premier și să se păstreze la putere. Votul a început deja cu incidente serioase: la unele secții de vot au fost raportate incidente cu saci și plicuri transportate ilegal, în timp ce la altele au izbucnit deja primele violențe. La Panciova a avut loc cel mai grav incident: atacatori mascați au atacat un grup de tineri cu bare metalice și torțe chiar în fața unei secții de vot, relatează nova.rs și alte surse din presa sârbă.

În cartierul Novo Naselje din Novi Sad, o echipă mobilă de monitorizare a alegerilor a observat mai multe persoane care transportau saci și plicuri, motiv pentru care a fost chemată poliția. Potrivit publicației 021.rs, la fața locului se află polițiști, mai mulți bărbați, echipe mobile de monitorizare și studenți. De asemenea, unii cetățeni susțin că au fost amenințați.

Momci izašali sa glasanja i napala ih horda sa motkama i bakljama! Pančevo pre nekoliko minuta ispred Poljoprivredne škole ❗️ https://t.co/0dlhONkWug — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 25, 2026

Într-o înregistrare video apare și Gorski Matovici, care fusese reținut în urma incidentelor din apropierea Teatrului Național Sârb, când mai mulți studenți au fost atacați. Aceeași publicație relatează că poliția a intervenit în jurul orei 13:00 și pe strada Temerinska, iar agenția Beta a aflat, din surse neoficiale, că ar fi fost folosit și spray iritant cu piper.

O intervenție anterioară a fost înregistrată în jurul orei 10:00, pe strada Lasla Gala, unde fusese semnalată prezența unor persoane necunoscute care se adunaseră într-un local, existând suspiciuni de cumpărare a voturilor. Mai mulți bărbați au fost escortați afară din clădire, dar nu se știe ce se afla în interiorul localului, precizează 021.rs.

Poliția a intervenit și pe strada Radnicika. Mai mulți agenți se află în apropierea clădirii care găzduiește Centrul Cultural pentru Copii din Novi Sad și liceul E-gimnazija, însă deocamdată nu există informații despre motivul intervenției.

Incident la Panciova: Atacatori mascați au bătut cu bare metalice și torțe un grup de tineri în fața unei secții de votare

În fața Școlii Agricole din Panciova, unde se află o secție de votare, a izbucnit o bătaie în timpul căreia au fost folosite torțe și bâte. În înregistrările video distribuite pe rețelele sociale se vede cum un grup de tineri, dintre care unii poartă glugi, șepci și măști pe față, atacă un alt grup.

În imaginile publicate de presa locală PANpress, unul dintre tinerii atacați apare rănit, având sânge pe față. Înregistrarea a fost distribuită și de Marinika Tepici, care a declarat că „băieții tocmai ieșiseră de la vot când au fost atacați de o hoardă înarmată cu bâte și torțe”.

Pe de altă parte, publicația Masina.rs relatează că un grup de bărbați mascați i-a atacat cu dispozitive pirotehnice pe observatorii Listei Studenților din Panciova. Mai multe persoane au fost lovite în zona capului, iar poliția sârbă a intervenit la fața locului.

Alegeri cruciale pentru puterea lui Vucici, liderul autoritar care conduce țara de peste un deceniu

Aleksandar Vucici a câștigat toate alegerile la care a participat în Serbia din 2012 încoace, dar duminică, o mișcare condusă de studenți are șanse reale să devanseze Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, la alegerile parlamentare din țară.

Un sondaj publicat marți de New Serbian Political Thought, un institut independent de cercetare a opiniei publice, plasează Lista Studenților la mică distanță în fața Partidului Progresist, cu 44,5% față de 42,7% pentru formațiunea lui Vucici. Este prima dată în mai bine de un deceniu când o listă a opoziției conduce într-un sondaj național înaintea unor alegeri.

„Generația Z și studenții se ridică și luptă pentru un guvern care să investească în viitorul lor, în loc să ne submineze în mod activ perspectivele înainte chiar de a ne începe cu adevărat viața de adulți”, a declarat, pentru Politico, Kosta Golubovici, un student la drept în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Novi Sad.

Cea mai amplă mișcare de protest din istoria modernă a Serbiei a început în noiembrie 2024, când copertina recent renovată a gării din Novi Sad s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane, printre care doi copii mici.

Comemorările victimelor s-au transformat în proteste de masă, alimentate de refuzul guvernului de a-și recunoaște responsabilitatea, situație care a dus la demisia fostului prim-ministru.

Manifestațiile au atras mulțimi uriașe, atingând un punct culminant în martie 2025, când peste 325.000 de persoane au participat la un miting la Belgrad. De atunci, studenții protestatari cer organizarea de alegeri anticipate.

Prezență mare

Cozi uriașe s-au format la secțiile de votare din Serbia. Inclusiv Vucici a stat la coadă pentru a vota. Observatorii electorali locali au declarat că prezența la vot în primele trei ore a fost de peste două ori mai mare decât la ultimele alegeri parlamentare, din 2023.

Sute de oameni au stat la coadă în fața numeroaselor secții de votare din capitala Serbiei, Belgrad, încă de la primele ore de la deschiderea urnelor.

În capitala Belgrad, Vucici a stat alături de soția sa la coadă timp de aproape două ore înainte de a vota. Ulterior, le-a declarat reporterilor că speră ca ziua alegerilor să se desfășoare în liniște și că el și partidul său vor respecta rezultatul scrutinului.

... ? Voting is taking place in Serbia today. People have been lining up since 6 a.m. Among them is Aleksandar Vučić, whose rule students have been protesting against for the past two years. Everyone is standing in line, yet no one approaches him to say hello, no one offers a handshake, and no one shows even the slightest bit of enthusiasm. What a humiliating sight! — Molitva Duse (@MolitvaDuse) October 25, 2026

Vucici, despre prezența mare la urne

„Voia poporului este voia lui Dumnezeu: vox populi, vox dei”, a declarat fostul președinte. „Dacă pierdem, vom recunoaște voința electoratului. Dacă vom câștiga, nimeni nu ne va lua victoria”.

Vucici a spus că tabăra sa va anunța estimări credibile la aproximativ trei ore după închiderea urnelor, la ora locală 20:00. Întrebat dacă prezența aparent ridicată la vot înseamnă că oamenii își doresc o schimbare, el a răspuns: „Să așteptăm rezultatul”.

După ce a votat în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, Ilija Srdanovici, medic și primul pe lista celor 250 de candidați ai mișcării de tineret, a declarat că cozile lungi anunță „o prezență record la vot în istoria recentă a Serbiei”.

„Sper ca această zi să se desfășoare într-o atmosferă democratică și în pace și să alegem în mod legitim un nou guvern în Serbia”, a declarat Srdanovici.

Alegătorii au stat la coadă și la secțiile de votare din Novi Sad, unde 16 persoane au murit în urmă cu doi ani, după prăbușirea copertinei unei gări, potrivit rferl.org.

Incidentul a stârnit furie la nivel național, în contextul informațiilor potrivit cărora corupția ar fi contribuit la deficiențele de construcție care au dus la accident.

Acest eveniment, alături de suspiciunile că Vucici împinge țara spre autoritarism, a alimentat manifestațiile conduse de studenți și apariția unei noi generații de candidați politici.

Vucici, care a convocat alegerile anticipate în septembrie, a demisionat din funcția de președinte în timpul celui de-al doilea mandat pentru a candida din nou la funcția de prim-ministru.

Ce arată sondajele

În ciuda manifestațiilor studențești, mulți sârbi îi atribuie meritul pentru creșterea economică a țării și pentru cheltuielile guvernamentale destinate unor proiecte precum construirea de noi autostrăzi și școli.

Izbori u Srbiji. Ogromne gužve na biralištima. Ovo je Novi Sad. https://t.co/rxsSMaHy55 — Istraga.ba (@IstragaB) October 25, 2026

Sondajele de opinie indică o cursă strânsă între susținătorii lui Vucici și contracandidații care promovează reforme, a căror agendă include eliminarea corupției și îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Lista Studenților cuprinde 250 de candidați în mare parte necunoscuți, printre care fermieri, profesori universitari și actori. Gruparea este condusă de un medic cardiolog.

Vucici și susținătorii săi din Partidul Progresist Sârb au respins acuzațiile de corupție și represiune, iar președintele a susținut că mișcarea studențească este finanțată de agenți străini.

Un sondaj Ipsos publicat pe 22 octombrie arăta că Partidul Progresist Sârb se afla în frunte, cu 47% din voturile estimate, față de 40% pentru reformiștii conduși de studenți.