Generația Z din Serbia pune în pericol puterea lui Vucici. Tinerii au stat doi ani în stradă. Acum vor să preia guvernul

5 minute de citit Publicat la 08:00 25 Oct 2026 Modificat la 08:19 25 Oct 2026

Foto: Getty Images

Aleksandar Vucici a câștigat toate alegerile la care a participat în Serbia din 2012 încoace, dar duminică, o mișcare condusă de studenți are șanse reale să devanseze Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, la alegerile parlamentare din țară, relatează Politico.

Un sondaj publicat marți de New Serbian Political Thought, un institut independent de cercetare a opiniei publice, plasează Lista Studenților la mică distanță în fața Partidului Progresist, cu 44,5% față de 42,7% pentru formațiunea lui Vucici. Este prima dată în mai bine de un deceniu când o listă a opoziției conduce într-un sondaj național înaintea unor alegeri.

„Generația Z și studenții se ridică și luptă pentru un guvern care să investească în viitorul lor, în loc să ne submineze în mod activ perspectivele înainte chiar de a ne începe cu adevărat viața de adulți”, a declarat, pentru Politico, Kosta Golubovici, un student la drept în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Novi Sad.

Cea mai amplă mișcare de protest din istoria modernă a Serbiei a început în noiembrie 2024, când copertina recent renovată a gării din Novi Sad s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane, printre care doi copii mici.

Comemorările victimelor s-au transformat în proteste de masă, alimentate de refuzul guvernului de a-și recunoaște responsabilitatea, situație care a dus la demisia fostului prim-ministru.

Manifestațiile au atras mulțimi uriașe, atingând un punct culminant în martie 2025, când peste 325.000 de persoane au participat la un miting la Belgrad. De atunci, studenții protestatari cer organizarea de alegeri anticipate.

O campanie electorală tensionată

Djordje Vukadinovici, redactorul-șef al New Serbian Political Thought, a avertizat că rezultatele sondajului publicat de institutul său reprezintă o imagine a situației din momentul cercetării, nu o prognoză electorală.

El a adăugat că luase în calcul chiar să nu publice rezultatele, având în vedere atacurile și reacțiile pe care le-a descris drept „aproape isterice” ale guvernului față de cercetările anterioare ale institutului.

Tabloidele favorabile guvernului și reprezentanții de rang înalt ai Partidului Progresist și-au petrecut campania electorală atacând institutele independente de sondare a opiniei publice, pe care le-au catalogat drept „falși cercetători”.

Pentru Lista Studenților, însă, rezultatele sondajelor reflectă luni întregi de campanie electorală intensă, desfășurată din ușă în ușă pentru a ajunge în toate colțurile țării.

Ele reflectă și o calitate de care partidele tradiționale de opoziție din Serbia ar putea duce lipsă, după mai bine de un deceniu de confruntare cu omniprezența SNS în țară: perseverența încăpățânată a tinerilor.

„Avem energie. Am refuzat să acceptăm că această cauză este pierdută sau că există zone dominate de SNS în care nici măcar nu ar trebui să încercăm să ajungem la alegători”, a declarat Golubovici.

El a explicat că, până acum, Partidul Progresist era singura formațiune care avea capacitatea de a desfășura campanii electorale la nivel național.

Vucici, care a deținut puterea timp de 12 ani, în calitate de președinte sau prim-ministru, și care a demisionat din funcția de președinte pentru a candida la postul de prim-ministru la viitoarele alegeri, a pornit și el într-un turneu electoral prin țară.

Uneori, a condus personal un automobil Skoda negru spre mitingurile electorale, cântând melodii populare. Toate aceste momente au fost publicate pe contul său de TikTok, unde organizează și sesiuni în direct de întrebări și răspunsuri.

Preferința lui Vucici pentru reclamele electorale neobișnuite și spectaculoase a devenit din nou evidentă în această campanie.

Într-unul dintre clipuri, el interpretează rolul unui chelner care preia comenzile unei familii sârbe. Bunicul cere ca Serbia să nu impună sancțiuni Rusiei, în timp ce ceilalți membri ai familiei solicită autostrăzi noi, salarii mai mari și pensii mai bune.

Într-un alt clip, Vucici stă în fața unui scaun gol pe care se află fotografia lui Ilija Srdanovici, principalul candidat al Listei Studenților, și o piatră folosită la muratul verzei, după obiceiul tradițional din Balcani de a pune greutăți peste butoaiele cu varză toamna.

Toate aceste elemente fac parte din încercările sale de a introduce în campanie detalii familiare, inspirate din viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți.

Occidentul a preferat să închidă ochii

Timp de 14 ani, Partidul Progresist al lui Vucici a fost un partener incomod, dar indispensabil pentru Occident în Balcani. Serbia, țară candidată la aderarea la UE, a refuzat să impună sancțiuni Rusiei.

Anul trecut, Vucici a zburat la Moscova pentru a participa la parada organizată de dictatorul Vladimir Putin cu ocazia Zilei Victoriei.

Liderii europeni au preferat în mare parte să închidă ochii, considerând că o Serbie previzibilă este mai valoroasă decât una democratică.

Pe măsură ce protestele studenților au luat amploare, liderii occidentali au întârziat în mod vizibil să reacționeze.

În trecut, opoziția nu a reușit să lanseze provocări de durată împotriva partidului aflat la guvernare, mai ales pe măsură ce puterea lui Vucici și controlul său asupra presei și organizațiilor guvernamentale cheie s-au consolidat, a explicat Igor Novakovici, de la Centrul pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Mișcarea condusă de studenți este însă „foarte puțin dependentă de personalități individuale”, a declarat Novakovici, și se concentrează asupra unor probleme care beneficiază de un sprijin electoral larg.

„Au reușit să creeze o platformă unitară, axată în principal pe chestiuni legate de statul de drept. Toate subiectele care divizau anterior electoratul sârb au fost lăsate deoparte”, a adăugat el.

Prima strategie a guvernului împotriva mișcării politice în ascensiune a fost să susțină că studenții nu sunt capabili să conducă o țară.

Prin urmare, protestatarii au alcătuit o listă de candidați selectați cu atenție, printre care medici, ingineri și profesori universitari, oameni care și-au construit carierele în afara politicii.

„Mulți oameni sunt încântați să audă că cineva nu este politician, ci, să spunem, medic”, a declarat Golubovici.

„Nu este greu să convingi oamenii că un specialist poate fi mai util decât cineva a cărui principală abilitate este să vorbească la microfon timp de 30 de ani”.

Un element esențial este că studenții au construit o adevărată mașinărie de comunicare pe platformele sociale, care, potrivit propriilor estimări, include aproximativ 900 de influenceri, cu un public cumulat de peste 40 de milioane de urmăritori. Efectul este vizibil sub aproape orice postare a partidului de guvernământ pe TikTok sau Twitter.

Primele aproximativ 12 comentarii consecutive, fiecare cu sute sau chiar mii de aprecieri, repetă sloganul campaniei: „Studenti pobedjuju!”, adică „Studenții vor câștiga!”.

Dacă Lista Studenților va câștiga alegerile, consideră Novakovici, se va confrunta cu „un sistem și un aparat birocratic adânc înrădăcinate, ceea ce ar putea reprezenta o provocare foarte mare. Tranziția nu va fi ușoară”.

Pe de altă parte, o victorie a lui Vucici și a partidului său ar aduce propriile dificultăți.

„SNS și guvernul sunt profund slăbite”, a adăugat Novakovici.

„Chiar dacă nu vor pierde categoric, se vor confrunta cu o perioadă în care legitimitatea și autoritatea lor vor fi diminuate”.