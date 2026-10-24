Cel mai lung tren din lume are 696 de vagoane și peste 7 kilometri lungime. „Demonstrează expertiză inginerească de talie mondială”

Compania feroviară sud-africană TFR spune că trenul-record a fost propulsat de o combinație de locomotive electrice Class 15E și locomotive diesel-electrice Class 43D, fără a specifica numărul locomotivele implicate. În fotografie: tren de marfă în deșertul Mauritaniei, imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un operator de transport feroviar din Africa de Sud a revendicat titlul pentru cel mai lung tren de marfă din lume. Operatorul național de cale ferată, Transnet Freight Rail (TFR), a anunțat circulația unui tren gol, de 696 de vagoane și lung de 7,6 kilometri, pe Linia de Export de Minereu de Fier (de 861 kilometri lungime), care face legătura între portul Saldanha și o mină de la Sishen, situată în regiunea Northern Cape, informează publicația trains.com.

Până în prezent, recordul de cel mai lung trem din lume era deținut din 2001 de compania minieră australiană BHP, un tren de 682 de vagoane și lung de 7,35 km.

Conform Guinness World Records, trenul de marfă australian era însă încărcat prilej cu are a stabilit un record de 99.732 tone de încărcătură.

Compania sud-africană TFR a precizat, într-un comunicat de presă, că trenul său de lungime record „demonstrează expertiza inginerească de talie mondială, excelența operațională și inovația care continuă să poziționeze Linia de Export de Minereu de Fier printre cele mai importante sisteme feroviare de mare tonaj din lume”.

TFR a spus că trenul a fost propulsat de o combinație de locomotive electrice Class 15E și locomotive diesel-electrice Class 43D, fără a specifica numărul locomotivele implicate. Class 15E, o locomotivă de 4.500 kW (6.000 CP), are componente electrice de la Mitsui și Toshiba. Locomotiva Class 43D este produsă de General Electric și are 3.300 CP. „Deși stabilirea unui record mondial este o realizare semnificativă, adevărata valoare constă în cunoștințele tehnice și în perspectivele operaționale obținute prin acest test”, a mai precizat compania de transport feroviar din Africa de Sud.