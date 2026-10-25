Matteo Salvini a fost reales președinte al partidului de extremă dreapta Liga. El se pregătește pentru alegerile din 2027

Matteo Salvini. Foto: Getty Images

Matteo Salvini a fost reales, duminică, liderul partidului de extremă dreapta Liga, parte a coaliției de guvernare din Italia, după ce a promis că va face presiuni asupra guvernului pentru a opri sprijinul financiar pentru Ucraina, scrie Reuters.

Salvini, în vârstă de 53 de ani, a convocat, în septembrie, un congres extraordinar al Ligii, o mișcare pe care analiștii o considerau o încercare de a-și consolida autoritatea înaintea alegerilor de anul viitor.

Salvini a fost numit din nou lider cu aproximativ două treimi din voturile celor 705 delegați prezenți la congres. Singurul său adversar, Massimo Garavaglia, a obținut o cincime din voturi.

Salvini a declarat că primul punct de pe ordinea sa de zi va fi aprobarea, marți, a proiectului de lege bugetar al Italiei pentru perioada 2027-2029.

Salvini a spus că situația economică este dificilă și că este timpul să se pună la îndoială dacă Italia ar trebui să continue să trimită bani și arme Ucrainei. Salvini se află la conducerea Ligii din 2013, ajutând partidul să obțină un procent record de 34% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European din 2019.

Sondajele recente plasează Liga sub 5%, în urma aliatului coaliției Forza Italia, în timp ce Viitorul Național, un nou grup de extremă dreapta format în februarie de disidenții Ligii, se apropie de 9%.

Italia se confruntă și cu proteste declanșate din cauza creșterii costurilor vieții, a cheltuielilor militare și a politicilor guvernamentale, au loc în toată țara, iar măsurile de securitate au fost întărite în urma unor incidente violente în Milano.