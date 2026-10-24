Italia mobilizează sute de soldați de teama protestelor violente

Protestele din Italia, declanșate din cauza creșterii costurilor vieții, a cheltuielilor militare și a politicilor guvernamentale, au loc în toată țara, iar măsurile de securitate au fost întărite în urma unor incidente violente în Milano, de weekendul trecut. Autoritățile italiene au desfășurat sute de soldați suplimentari și au sporit securitatea în orașele mari, sâmbătă, din cauza unui nou val de demonstrații care ridică temeri privind violențele suplimentare, scrie Euronews.

Proteste sunt planificate la Milano, Roma, Torino, Napoli și în alte câteva orașe, manifestanții exprimându-și nemulțumirea față de creșterea costurilor vieții, salariile mici, cheltuielile militare și politicile guvernamentale.

Milano este în alertă maximă după incidentele violente din 17 și 18 octombrie, când ciocnirile cu poliția, actele de vandalism și jafurile au provocat pagube extinse în centrul orașului.

Guvernul prim-ministrului Giorgia Meloni a ordonat desfășurarea a încă 500 de soldați la Milano, întărind forțele de securitate deja staționate în oraș.

Autoritățile au introdus, de asemenea, supraveghere cu drone, verificări în stațiile de cale ferată și unități de intervenție rapidă pentru a preveni alte tulburări.

Peste 150 de percheziții înainte de proteste

Poliția italiană a efectuat, sâmbătă dimineață, peste 150 de percheziții în Milano, Monza și alte aproximativ 20 de orașe, în cadrul anchetelor privind violențele de weekendul trecut.

Perchezițiile au vizat, se pare, persoane suspectate de implicare în tulburări, inclusiv studenți și minori.

Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a sugerat că incidentele anterioare au fost coordonate, în timp ce autoritățile investighează mesajele schimbate în grupuri online înainte de ultimele demonstrații.

Nou-înființata „Mișcare 17 Octombrie”, care a fost asociată cu recenta mobilizare, a spus că locațiile de protest anunțate anterior au fost anulate și că noile puncte de întâlnire vor fi comunicate cu puțin timp înainte.

Decizia a complicat pregătirile de securitate, poliția avertizând asupra posibilității unor adunări spontane în mai multe părți ale țării.

Demonstrațiile s-au extins de la Roma la Torino și Napoli

La Roma, protestatarii se adună pentru o demonstrație națională sub sloganul „Țineți Italia departe de război”, opunându-se implicării militare și creșterii cheltuielilor pentru apărare.

La Torino, studenții și grupurile de activiști au cerut un protest din cauza reînarmării, a creșterii prețurilor la combustibili și a costului vieții, cerând totodată un acces mai bun la locuințe, educație și asistență medicală.

La Napoli, manifestanții se mobilizează împotriva dificultăților economice și a creșterii prețurilor.

Între timp, mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Castel Volturno, lângă Napoli, împotriva planurilor de înființare a unui centru de detenție și repatriere pentru migranți. Printre cei care susțin protestul se numără organizații religioase, organizații caritabile, grupuri de migranți și lucrători agricoli.

Alte demonstrații sunt planificate la Genova, Bologna, Florența, Padova și Verona, reflectând o gamă largă de nemulțumiri din întreaga țară.

Guvernul Meloni, sub presiune după tulburări violente

Cea mai recentă mobilizare are loc la o săptămână după ce incidentele violente din Milano și Torino au determinat guvernul să anunțe măsuri de securitate mai dure.

Poliția a declarat că aproximativ 2.000 de tineri au luat parte la evenimentele anterioare, care au dus la 45 de arestări, inclusiv 34 de minori.

Meloni a condamnat violențele și a promis un răspuns mai dur la atacurile asupra ofițerilor de poliție și a întreprinderilor.

Incidentele au reînnoit, de asemenea, dezbaterea privind inegalitatea economică, excluziunea socială și abordarea guvernului față de ordinea publică.

Autoritățile rămân îngrijorate că demonstrațiile de sâmbătă ar putea reuni mișcări studențești, sindicate și grupuri activiste mai radicale, crescând riscul unor noi confruntări.

Protestele au loc alături de demonstrații în alte părți ale Europei, inclusiv în Franța, Spania, Portugalia și Albania, unde activiștii se mobilizează pe teme precum costul vieții, serviciile publice și politicile guvernamentale.