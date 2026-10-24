Franța, în stare de asediu: 70.000 de polițiști și jandarmi mobilizați, stații de metrou închise la Paris, meciuri de fotbal anulate

Mii de persoane protestează la Orleans împotriva extremei dreptePublicat acum 9 minute
Mii de persoane au început să protesteze sâmbătă împotriva formaţiunii de extrema dreaptă Adunarea Naţională (RN) la Orleans, unde sâmbătă şi duminică va avea loc un congres al acestui partid în cadrul căruia Marine Le Pen îşi va lansa oficial candidatura la Palatul Elysee, relatează EFE, preluată de Agerpres.
Marşul, convocat împotriva rasismului, fascismului şi imperialismului, reuneşte reprezentanţi politici şi sindicali, printre care primarul din Saint-Denis, Bally Bagayoko, din partea formaţiunii Franţa Nesupusă (LFI), şi secretarul general al Confederaţiei Generale a Muncii (CGT), Sophie Binet.
„Venim să îi spunem faţă în faţă extremei drepte că nu ne este frică”, a declarat presei Bally Bagayoko, care a îndemnat să se ia parte la mobilizare şi a respins ideea că participanţii ar fi huligani.
„Nu suntem vandali, suntem apărători ai libertăţii”, a afirmat el.
Primarul din Saint-Denis (un oraş populat de la periferia Parisului) a denunţat răspândirea discursurilor de ură şi l-a făcut, de asemenea, responsabil pe preşedinte, Emmanuel Macron pentru că nu a acţionat suficient pentru a opri avansul formaţiunii de extremă-dreaptă a cărei lideră este de câteva luni favorită să îi ia locul în mai, în toate sondajele.
Mobilizarea are loc în acelaşi timp cu congresul RN, care se desfăşoară în acest oraş situat la aproximativ 130 de kilometri sud de Paris. Formaţiunea speră să adune aproximativ 10.000 de simpatizanţi, în timp ce organizatorii protestului estimează că între 20.000 şi 30.000 de opozanţi ar putea veni la Orleans.
Autorităţile au desfăşurat aproximativ 3.000 de agenţi pentru a evita confruntările între manifestanţi şi participanţii la congres. Prefectura a autorizat marşul de sâmbătă, dar a interzis o altă adunare prevăzută pentru duminică. Traseul autorizat ocoleşte centrul oraşului din motive de securitate.
Vestele galbene cer mobilizare generală pentru sâmbăta viitoare: „Există o furie în această țară, care nu e auzită”Publicat acum 17 minute
Vestele galbene au cerut o nouă mobilizare la proteste pentru sâmbăta viitoare, 31 octombrie, și au denunțat „deriva autoritară" a guvernului francez, informează BFMTV.
Vestele galbene au cerut mobilizare pentru „apărarea libertăților publice” pe 31 octombrie, când au anunțat noi mitinguri și proteste în fața Adunării Naționale și a primărilor din Franța.
„Vestele Galbene” reprezintă principala mișcare contestatară la adresa guvernului francez, apărută în 2018. Numele vine de la vestele reflectorizante galbene pe care le poartă membrii acestei mișcări sociale de protest.
„Există o furie în această țară” care „nu este auzită”, conform declarației vestelor galbene care condamnă "disprețul, refuzul de a asculta, minciunile și represiunea" guvernului.
„Libertățile noastre sunt atacate”, potrivit unui comunicat al Vestelor galbene.
24 de stații de metrou din Paris, închise. Meciul PSG-Lyon, anulatPublicat acum 43 minute
La cererea prefecturii de poliție și „din motive de securitate”, regia metroului parizian a anunțat că 24 de stații de metrou au fost închise sâmbătă, de la ora 9 dimineața.
Mai multe meciuri din a 8-a zi a Ligue 1 au fost amânate din cauza mobilizărilor așteptate astăzi: Meciul PSG-Lyon a anulat și se va juca luni, informează BFMTV.
În Paris au fost stabilite deja trasee pentru marșuri organizate, între orele 14:00 și 19:00.
Adunarea Națională a lui Le Pen anunță miting la Orleans. Copiii sub 15 ani nu mai au voie să iasă pe stradă după 21 searaPublicat acum 44 minute
La Orleans e așteptat să se desfășoare sâmbătă un miting, cu prilejul unui congres al Adunării Naționale (Rassemble Nationale), partidul de extremă dreapta condus de Marine Le Pen. Cel puțin 5.000 de participanți sunt așteptați la manifestație, cifră care ar putea ajunge la 10.000, informează BFMTV.
În același timp, aproximativ cincizeci de organizații au lansat un apel pentru organizarea unei contramanifestații, unde sunt așteptate între 10.000 și 15.000 de persoane, potrivit mai multor surse din poliție.
Primarul orașului Orleans a anunțat emiterea unui decret care stabilește o interdicție de circulație pentru copiii sub 15 ani, între orele 21:00 și 6:00, în întreaga municipalitate, în nopțile de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni.
Liniile de tramvai din oraș vor fi blocate sâmbătă toată ziua. Magazinele vor putea rămâne deschise, cu condiția ca terasele de localuri situate în centrul orașului să fie închise.
Jurnaliștii BFMTV au relatat că mai multe autobuze au plecat sâmbătă dimineața din Place de la République/Paris pentru a ajunge la Orléans, unde urmează să aibă loc congresul Adunării Naționale. În timpul unei operațiuni de control a poliției, mai multe obiecte au fost confiscate, inclusiv o crosă de hochei și un cuțit.
Atac terorist în Franța, înaintea protestelor anunțate sâmbătăPublicat acum 1 ora si 2 minute
Un suspect a deschis focul, vineri, în localitățile Trappes și La Verriere din departamentul francez Yvelines, într-un atac terorist petrecut înaintea protestelor anunțate de sâmbătă. O persoană a fost ucisă și alte patru, rănite. Suspectul a fost capturat de poliție.
„Persoana respectivă a fost reținută. Toate resursele forțelor de securitate și ale autorităților judiciare sunt mobilizate în acest caz”, a comunicat premierul Sébastien Lecornu pe X.
„Gândurile noastre sunt alături de victime și de familiile lor. În această încercare teribilă, națiunea este alături de ei”, a reacționat și președintele Emmanuel Macron pe aceeași rețea socială.
Parchetul Național Antiterorist a preluat ancheta. Incidentul sângeros vine înaintea protestelor anunțate sâmbătă, 24 octombrie, de elevi, studenți și sindicate împotriva costului ridicat al vieții și al subfinanțării sectorului educației, după ce manifestările din urmă cu o săptămână au degenerat în ciocniri cu poliția, incendieri și distrugeri în numeroase orașe din țară.
Parisul, în „lockdown”. Franța a decis deja interzicerea protestelor „ilegitime” în weekendPublicat acum 1 ora si 6 minute
Parisul este în „lockdown”, după ce autoritățile franceze au instituit joi seara, prin decret, o interdicție de circulaţie în capitala Franței, în zonele din jurul Pieţei Republicii şi Les Halles. Interdicția va rămâne în vigoare în fiecare noapte, între orele locale 23.00 şi 06:00, până luni dimineaţa..
Prefectura poliţiei din Paris a emis, de asemenea, o interdicţie ce vizează „orice întrunire nedeclarată”, în special în jurul Palatului Élysée (sediul preşedinţiei), Adunării Naţionale, Senatului, bulevardului Champs-Élysées şi gărilor.
Cele două interdicţii sunt valabile atât pentru persoane adulte, cât şi pentru minori.
Franța a decis să interzică protestele „ilegitime” pe întreg teritoriul țârii, în aceste zile, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron.
În același timp, pentru proteste organizate, precum cele ale sindicatelor, se vor acorda rute prestabilite pentru marșuri.
Anunțul a fost făcut de Macron după o întrevedere avută cu miniștri de rang înalt din guvernul francez și oficiali ai serviciilor de informații și structurilor de forță.
Emmanuel Macron a precizat că grupările „subversive” de extremă stânga, alături de vandali, sunt responsabile de ultimele revolte violente și jafuri de la protestele din ultimele zile din Franța.