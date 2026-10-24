Franța, în stare de asediu: 70.000 de polițiști și jandarmi mobilizați, stații de metrou închise la Paris, meciuri de fotbal anulate

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Mii de persoane au început să protesteze sâmbătă împotriva formaţiunii de extrema dreaptă Adunarea Naţională (RN) la Orleans, unde sâmbătă şi duminică va avea loc un congres al acestui partid în cadrul căruia Marine Le Pen îşi va lansa oficial candidatura la Palatul Elysee, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Marşul, convocat împotriva rasismului, fascismului şi imperialismului, reuneşte reprezentanţi politici şi sindicali, printre care primarul din Saint-Denis, Bally Bagayoko, din partea formaţiunii Franţa Nesupusă (LFI), şi secretarul general al Confederaţiei Generale a Muncii (CGT), Sophie Binet.

„Venim să îi spunem faţă în faţă extremei drepte că nu ne este frică”, a declarat presei Bally Bagayoko, care a îndemnat să se ia parte la mobilizare şi a respins ideea că participanţii ar fi huligani.

„Nu suntem vandali, suntem apărători ai libertăţii”, a afirmat el.

Primarul din Saint-Denis (un oraş populat de la periferia Parisului) a denunţat răspândirea discursurilor de ură şi l-a făcut, de asemenea, responsabil pe preşedinte, Emmanuel Macron pentru că nu a acţionat suficient pentru a opri avansul formaţiunii de extremă-dreaptă a cărei lideră este de câteva luni favorită să îi ia locul în mai, în toate sondajele.

Mobilizarea are loc în acelaşi timp cu congresul RN, care se desfăşoară în acest oraş situat la aproximativ 130 de kilometri sud de Paris. Formaţiunea speră să adune aproximativ 10.000 de simpatizanţi, în timp ce organizatorii protestului estimează că între 20.000 şi 30.000 de opozanţi ar putea veni la Orleans.

Autorităţile au desfăşurat aproximativ 3.000 de agenţi pentru a evita confruntările între manifestanţi şi participanţii la congres. Prefectura a autorizat marşul de sâmbătă, dar a interzis o altă adunare prevăzută pentru duminică. Traseul autorizat ocoleşte centrul oraşului din motive de securitate.