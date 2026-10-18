Franța, ca după război. Cum arată marile orașe după o zi în care protestatarii s-au bătut cu poliția și au dat foc la mașini și clădiri

Imagini din Paris, după violențele de sâmbătă. Foto: Profimedia Images

Protestele de sâmbătă, din Franța, au amintit de adevărate scene de insurecție și au fost, aparent, mai violente decât revoltele din 2023 sau 2018, când au intrat în scenă "vestele galbene", prezente de asemenea la acțiunile de ieri, relatează duminică BFMTV. Sute de mii de oameni au fost în stradă în toată țara, pentru a denunța în principal costul ridicat al vieții, după proteste anterioare ale liceenilor care au acuzat subfinanțarea Educației și lipsa profesorilor din școli. În cele din urmă, la aceste mișcări s-au raliat și fostele "veste galbene".

Președintele Emmanuel Macron se va adresa poporului francez duminică seară, la ora 21:00, după cum a a anunțat Palatul Elysee.

Sâmbătă, pe străzile Parisului și ale principalelor orașe ale țării, sute de instituții și magazine au fost vizate de furia celor din stradă. În urma violențelor, străzile au rămas pline de resturi de mașini, motociclete și piese de mobilier stradal incendiate.

În Marsilia, Lille, Angers și Bordeaux, protestatarii au luat cu asalt primăriile și prefecturile, vandalizându-le. În Lyon, i s-a dat foc unei filiale a oficiului de turism. În Limoges, primăria, găzduită într-un imobil din secolul al XIX-lea, a fost în mare parte distrusă de flăcări.

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"Străzi întregi din Paris au fost devastate metodic", a acuzat primarul socialist Emmanuel Grégoire. Împreună cu omologii săi din Lyon și Marsilia, el a solicitat o întâlnire cu prim-ministrul Sébastien Lecornu la începutul acestei săptămâni.

"Cei care au vandalizat, au atacat prefecturi și afaceri și au jefuit chiar și primăriile noastre vor fi urmăriți penal și pedepsiți. Vom fi cu toții uniți împotriva celor care seamănă haos, care urmăresc doar să ne distrugă instituțiile", a promis președintele Emmanuel Macron într-o declarație postată pe Facebook.

"Pentru moment, 1.800 de persoane au fost arestate", a anunțat ministrul de Interne, Laurent Nuñez, pe X, într-un bilanț încă provizoriu. Peste 500 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii.

Mai mulți participanți la violențe au fost, de asemenea, răniți, unii grav. La Saint-Étienne, unui tânăr de 17 ani i-a fost smulsă mâna de o grenadă a poliției.

"Este un miracol că numărul victimelor nu a fost mare", a comentat prim-ministrul Sébastien Lecornu după o vizită nocturnă la sediul Poliției. Premierul l-a vizat în declarațiile sale pe Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de extremă-stânga La France Insoumise (LFI, Franța Nesupusă, n.r.), care și-a exprimat sprijinul pentru cei revoltați.

Șeful guvernului a spus că Mélenchon trebuie să aleagă dacă este "de partea Republicii și, prin urmare, a poliției", sau de partea protestatarilor.

Pagube de sute de milioane de euro după protestele violente de sâmbătă

Ministrul Comerțului, Serge Papin, le-a transmis, la rândul său, un mesaj "tuturor comercianților afectați". "Suntem mobilizați la Ministerul Economiei și Finanțelor pentru a vă ajuta", a spus Papin.

Înaintea unui bilanț final oficial, "costul" violențelor de sâmbătă a fost estimat de autorități la sute de milioane de euro.

"Întrucât violențele au continuat până târziu, în special la Paris, bilanțul financiar al pagubelor va fi mare, peste tot în țară", a avertizat premierul Lecornu.

Președintele Federației Franceze de Comerț și Distribuție (FCD), Alexandre Bompard, a spus că se așteaptă la "consecințe economice și financiare grave" pentru sector.

"Banii publici care vor fi folosiți pentru a repara aceste daune nu mai pot fi alocați altor priorități", a subliniat primarul orașului Angers.

Organizația Camerelor de Comerț și Industrie din Franța (CCI) a denunțat "violențele inacceptabile" și a avertizat asupra consecințele pentru micile întreprinderi care se confruntă deja cu dificultăți.

"Vitrine sparte, obloane distruse, magazine jefuite, uneori incendiate, de la Paris la Marsilia și Lyon, trecând prin Saint-Etienne sau Nisa. Aceste acte de violență au afectat afaceri deja slăbite de ani de crize succesive, de creșterea costurilor și de scăderea numărului de clienți potențiali în centrele orașelor", a indicat CCI într-un comunicat de presă.

Vicepreședintele american JD Vance, care a criticat în repetate rânduri țările europene pentru politicile pro-migrație și pro-azil, a dat vina pe migranți pentru violențe, folosind drept suport video chiar incendiul Primăriei din Limoges.

Extrema stângă și extrema dreapta se înfruntă folosind protestele ca pretext

Liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, care a mărșăluit sâmbătă pe străzile Parisului, a afirmat că "aceia care îi împărtășesc lupta nu au nicio motivație să fie implicați în jafuri și vandalism".

El l-a acuzat pe prim-ministru că "s-a jucat cu focul contând pe deteriorarea situației" și a criticat strategia de menținere a ordinii aplicată de autorități, în special în capitala Franței.

"Discursurile parlamentarilor lui Jean-Luc Mélenchon, prin legitimarea violenței, prin denunțarea măsurilor de ordine publică drept opresiune și prin clamarea dezordinii ca drept, urmăresc să arunce țara în haos”, a replicat Marine Le Pen, candidata prezidențială a formațiunii de extremă-dreapta Rassemblement National (RN, Adunarea Națională)

Cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale, tulburările sociale sunt, mai mult ca niciodată, un câmp de luptă între candidata RN și liderul LFI. Conform mai multor sondaje recente, Le Pen și Mélenchon s-ar putea înfrunta în turul al doilea prezidențial de anul viitor.