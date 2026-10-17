Emmanuel Macron, furios după violențele de la protestele din Franța: „Cei care au jefuit până și primăriile vor fi pedepsiți”

Emmanuel Macron a mai spus că națiunea este alături de „pentru forţele de ordine, garantele dreptului de a manifesta”.Foto: Profimedia

Emmanuel Macron a condamnat în termeni duri violențele de la protestele care au avut loc sâmbătă în mai multe orașe din Franța. Președintele francez a spus că cei care „au spart și au jefuit” în timpul manifestațiilor pentru un trai mai bun vor fi „pedepsiți”, iar țara „va face bloc în fața celor care seamănă haos”, relatează Agerpres.

„Nu există loc pentru violenţă în Republica noastră. Cei care au spart, atacat prefecturile ca şi magazinele, au jefuit până şi primăriile noastre vor fi urmăriţi în justiţie şi pedepsiţi.

Vom face toţi bloc în faţa celor care seamănă haos, care nu caută decât să ne dărâme instituţiile şi îi împiedică pe cei care îşi exprimă paşnic revendicările să o facă”, a scris preşedintele francez pe X.





Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026



Emmanuel Macron a mai spus că națiunea este alături de „pentru forţele de ordine, garantele dreptului de a manifesta”.



La rândul său, premierul Sebastien Lecornu a declarat sâmbătă că îşi exprimă „tot” sprijinul pentru forţele de ordine „care au înfruntat o violenţă de o extremă intensitate” în contextul manifestaţiilor din 17 octombrie.



Şeful guvernului I-a avertizat de asemenea, într-o aluzie la Franţa Nesupusă (LFI), pe cei care vor să facă din violenţe în marja manifestaţiilor din 17 octombrie „o încălzire” înaintea alegerilor prezidenţiale.



„Nu ne vom lăsa intimidaţi”, „nimeni nu-şi va impune agenda politică prin violenţă”, a spus el, într-o aluzie la partidul stângii radicale la LFI (France insoumise) şi la candidatul său la alegerile prezidenţiale din 2027 Jean-Luc Melenchon