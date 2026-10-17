Proteste uriașe în Franța. Ciocniri violente între manifestanți și poliție. S-au alăturat celebrele „veste galbene”

1 minut de citit Publicat la 15:14 17 Oct 2026 Modificat la 15:21 17 Oct 2026

Ciocniri între protestatari și poliție sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Paris. Foto: Profimedia Images

Poliția a folosit gaze lacrimogene și a reținut peste 100 de persoane în primele ore ale protestului masiv de la Paris, care reunește elevi de liceu, studenți, activiști pro climă, fermieri și "veste galbene", relatează BFMTV.

Protestul are drept cauză generală costul ridicat al vieții si subfinanțarea sectorului Educației. Mișcarea "Vestele Galbene" (Gilets jaunes în franceză, n.r.) s-a format în 2018, în primul mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron, după o creștere a prețurilor la combustibil. S-a evidențiat drept o mișcare populistă ce amenințat în mod real să pună capăt președinției lui Macron, acesta fiind nevoit, la momentul respectiv, să anuleze o controversată taxă pe carburanți și promită un pachet de măsuri sociale de urgență în valoare de peste 10 miliarde de euro.

Sâmbătă, tensiunile au escaladat la Paris, Marsilia, Rennes, Lille și în alte orașe, în contextul în care estimările de participare în toată Franța se apropie de 200.000 de oameni.

Până la prânz, fuseseră deja arestate aproximativ 100 de persoane în capitală, inclusiv 21 în fața sediului CNews, deţinut de grupul miliardarului conservator Vincent Bolloré, unde au fost sparte geamurile.

Charge de la police et gaz lacrymogène utilisé contre un groupe de manifestants nassé au niveau de la rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris. #17octobre #Paris https://t.co/PIs5I5PSvk — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Place de la Republique. Extrema stângă ar căuta să deturneze protestele

În Place de la Republique, unde începe marșul la ora locală 14:30 (15:30 în România) forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene.

Scene similare au fost semnalate la Lyon, în Place Bellecourt. Potrivit BFMTVT, grupuri de tineri s-au încăierat cu poliția care înconjoară zona. Protestatarii au lansat materiale pirotehnice spre oamenii legii, care au răspuns cu gaze lacrimogene.

La Marsilia, mai multe zeci de manifestanţi au pătruns pentru scurt timp în primărie, strigând "Este revoluţie, am cucerit Bastilia". Ei au fost apoi dispersaţi de forţele de ordine, care s-au poziţionat în faţa sediului municipalității pentru a împiedica accesul.

În acest context, este convocată la ora locală 18:00 (19:00 în România) o nouă reuniune de criză la Ministerul francez de Interne,

Ministerul de Interne a indicat deja că „extrema stângă” s-ar afla în spatele incidentelor menite să provoace „degenerarea marșurilor”.

„Probabilitatea ca extrema stânga să provoace perturbarea marșurilor de protest de (sâmbătă) după-amiază este foarte mare. Ministrul a reiterat instrucțiunile către prefecți și forțele de ordine pentru un răspuns foarte ferm”, au spus surse din anturajul ministrului Laurent Nuñez