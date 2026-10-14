"Finanțele tocmai au aruncat o adevărată bombă". În pline proteste, Franța a aflat că o treime din bugetul Educației se duce la pensii

Elevi se luptă cu forțele de ordine la Paris. Foto: Profimedia Images

Mai mult de o treime din bugetul Ministerului Educației, adică 28 de miliarde de euro au fost redirecționați pentru plata pensiilor funcționarilor publici, arată un document făcut public în contextul protestelor față de subfinanțarea școlilor, srie Reuters.

Aproape o treime din bugetul unor ministere franceze este folosită pentru plata pensiilor funcționarilor publici, ceea ce reduce banii disponibili pentru alte priorități, precum educația, arată un raport guvernamental. Documentul a fost publicat în contextul protestelor față de lipsa banilor pentru școli.

Raportul, o anexă de 250 de pagini la proiectul legii finanțelor, este primul care detaliază costurile cu pensiile pentru fiecare minister în parte. El apare într-un moment în care clasa politică acordă tot mai multă atenție costurilor în creștere ale sistemului de pensii din Franța.

Potrivit documentului, 32% din bugetul Ministerului Educației, adică 28,5 miliarde de euro (32 de miliarde de dolari), ajunge în contul special de pensii din care sunt plătite pensiile funcționarilor de stat.

"Ministerul Finanțelor tocmai a aruncat o adevărată bombă", a scris pe X economistul Maxime Sbaihi, de la think tank-ul Institut Montaigne.

"În plină zi de proteste, Franța a aflat că o treime din bugetul alocat educației naționale nu merge, de fapt, către educație", a adăugat el.

În cazul Ministerului de Interne, care angajează polițiștii naționali, ponderea este de 30%. La nivelul tuturor ministerelor, media este de aproximativ 13%.

Raportul arată că, între 2000 și 2023, cheltuielile totale cu pensiile au crescut cu 2,5 puncte procentuale din PIB, în timp ce cele pentru educație au scăzut cu 0,5 puncte. Documentul vine după ce elevii de liceu au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile precare din școli.

"Povara cheltuielilor cu pensiile în bugetele ministerelor are astfel un efect de evicțiune: în fiecare minister, fondurile alocate pensiilor nu mai sunt disponibile pentru finanțarea serviciilor publice", se arată în raport.

Cheltuielile cu pensiile sunt cele mai mari la marii angajatori publici, precum Ministerul Educației, care plătește profesorii. Explicația e că acești bani compensează dezechilibrul demografic din sistemul de pensii al statului. Potrivit raportului, în acest sistem revin doar 0,94 contribuabili activi la fiecare pensionar, față de 1,5 în sistemul public de bază pentru sectorul privat.

Fiecare minister plătește o contribuție de angajator în contul de pensii. Aceasta a crescut constant, pe măsură ce numărul pensionarilor a crescut, iar cel al angajaților din sectorul public s-a redus.

Franța oscilează în aceste zile între revoltă și disperare, în timp ce se confruntă cu un vârtej de crize: valuri de caniculă devastatoare în timpul verii, datorii în creștere, rate ale dobânzilor tot mai mari, criza de pe piața imobiliară, șomaj în creștere și costuri ale vieții tot mai mari, care au culminat cu ultimele proteste vioelnte ale elevilor și studenților, se arată într-un material Le Monde.

Costul vieții, afectat de creșterea prețurilor la energie, se află în fruntea preocupărilor francezului obișnuit. Bugetul unei familii din Franța e cheltuit aproape în întregime pe transport, alimente și întreținerea locuinței.

Datoria Franței a atins un nivel record de 119% din Produsul Intern Brut (PIB), conform biroului național de statistică, INSEE. Dobânzile cresc vertiginos, iar Franța, atent supravegheată de piețele financiare mereu vigilente, se află sub pericolul unei crize financiare similare celei care a lovit Grecia, în perioada 2010-2011.