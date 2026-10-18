O primărie istorică din Franţa, incendiată în timpul protestelor din Franţa. Clopotnița s-a prăbușit: "O catastrofă pentru patrimoniu"

Clopotnița Primăriei din Limoges s-a prăbușit, după ce un incendiu de proporții a cuprins clădirea istorică în timpul protestelor. Sursa colaj foto: X

Primăria orașului Limoges din Franța a fost incendiată, după ce au izbucnit violenţe la finalul protestului de sâmbătă seara. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii istorice, veche de peste 140 de ani, iar clopotniţa acesteia s-a prăbușit. Prefectul Maurice Barate a calificat, într-o declarație pentru AFP, distrugerile grave suferite de monumentul istoric drept "o catastrofă pentru patrimoniu", relatează Le Soir şi BFMTV. În urma protestelor violente din Franţa, peste 1.200 de manifestanţi au fost arestaţi şi 150 de poliţişti răniţi, după ce vestele galbene s-au alătural protestelor.

Europa fierbe în această perioadă: protestele au degenerat în violențe în Franţa, Italia, Belgia şi Albania, unde oamenii sunt nemulţumiţi de creșterea costului vieții şi de corupţie.

Sâmbătă seara, Primăria oraşului Limoges a fost mistuită de un incendiu, izbucnit în jurul orei 18:00 şi, potrivit prefectului departamentului Haute-Vienne, Maurice Barate, edificiul din secolul al XIX-lea este "în mare parte pierdut". Imaginile filmate de unii dintre protestatari surprind flăcările uriaşe care cuprind clopotnița, până în momentul în care structura cedează și se prăbușește.

? La mairie de Limoges s'effondre ? #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Secţiunea istorică a clădirii datând din secolul XIX şi al cărei acoperiş s-a prăbuşit este "distrusă aproape în totalitate" la interior, doar partea modernă fiind salvată de pompieri. Acest monument a fost inaugurat în 1883.

"Acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, cu excepția aripii de vest, iar două treimi din fațadă au dispărut deja", a declarat pentru AFP Maurice Barate, care a caracterizat situaţia drept o "catastrofă pentru patrimoniu" și a denunțat un "act deliberat de vandalism, comis de huligani, nu de manifestanți".

Scenele apocaliptice din Limoges, dar şi din alte oraşe ale Franţei au loc cu şase luni înainte de alegerile prezidenţiale. Protestele s-au transformat în confruntări şi episoade de o intensitate rară, "revoltaţii" dedându-se la jafuri şi acte de vandalism până târziu în seară, acţiuni care au fost condamnate cu fermitate de către guvern.

"Incendiul a fost provocat în mod deliberat", a afirmat prefectul Maurice Barate, calificându-i pe autori drept o "hoardă sălbatică".

Circa 5.000 de persoane – inclusiv câteva sute de indivizi descrişi de autorităţi drept "radicalizaţi şi extrem de violenţi" – au participat sâmbătă la demonstraţia din Limoges, în cadrul mobilizării din 17 octombrie.

Forţele de ordine au arestat sâmbătă un număr record de 855 de persoane la Paris pe fondul protestelor privind condiţiile din şcoli şi costul vieţii, a anunţat duminică prefectura, precizând că "amploarea pagubelor" provocate de acte de distrugere şi jafuri în capitala Franţei este "semnificativă", transmite AFP, conform Agerpres.

Prim-adjuncta socialistă a primarului capitalei, Lamia El Aaraje, a vorbit duminică despre "un nivel de violenţă pe care, cred, nu l-am mai văzut niciodată" la Paris.

De la Paris la Marsilia, o zi de mobilizare împotriva "costului ridicat al vieţii" a scos sâmbătă în stradă sute de mii de cetăţeni francezi.