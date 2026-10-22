Franța va interzice protestele „ilegitime” pe tot cuprinsul țării. Macron a convocat CSAT-ul francez

1 minut de citit Publicat la 16:43 22 Oct 2026 Modificat la 16:43 22 Oct 2026

Imagini din Paris, după protestele violente din ultimele zile. Foto: Profimedia Images

Franța va interzice protestele „ilegitime” pe întreg teritoriul țârii, în următoarele zilele următoare, a declarat joi președintele francez, Emmanuel Macron, informează France 24.

În același timp, în cadrul protestelor organizate, precum cele ale sindicatelor, se vor acorda rute prestabilite pentru marșuri.

Anunțul a fost făcut de Macron după o întrevedere avută cu miniștri de rang înalt din guvernul francez și oficiali ai serviciilor de informații și structurilor de forță.

Emmanuel Macron a precizat că grupările „subversive” de extremă stânga, alături de vandali, sunt responsabile de ultimele revolte violente și jafuri de la protestele din ultimele zile din Franța.

Macron a mai anunțat convocarea, vineri, a consiliului de apărare a țării înainte de noile proteste anunțate în acest weekend

„O ședință a consiliului de apărare va fi convocată mâine (vineri), sub conducerea mea, și vom lua decizii suplimentare,” a spus Macron, adăugând că doar protestele organizate de sindicate vor fi autorizate în cadrul demonstrațiilor naționale de sâmbătă.

Totodată, principalul sindicat al studenților din Franța, UNEF, a făcut apel la organizarea de manifestații, programate sâmbătă 24 octombrie, în timp ce „Vestele Galbene”, principala mișcare contestatară la adresa guvernului francez, apărută în 2018, a depus cerere pentru organizarea unui marș în centrul Parisului.

Prefectura regiunii Rhône a anunțat deja joi, într-un comunicat de presă că, „având în vedere evenimentele din 17 octombrie, prefectul a decis să interzică prin decret toate demonstrațiile în orașul Lyon sâmbătă, 24 octombrie”.

De asemenea, Franța va întări forțele de poliție cu armata și va organiza o „operațiune de securitate de amploare”, în perspectiva noilor proteste anunțate sâmbătă.

„Desfășurarea de sâmbătă va fi masivă”, a promis premierul Sebastien Lecornu, adăugând că prioritatea imediată este restabilirea ordinii. Aceste anunțuri vin după masivele violențe, incendieri și jafuri care au cuprins Parisul, Marsilia, Lyonul și alte mari orașe pe 17 octombrie.