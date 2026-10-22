Parisul, în „lockdown”: Francezii nu mai pot circula sau ieși în stradă după ora 23, în anumite zone ale capitalei, până luni

1 minut de citit Publicat la 22:48 22 Oct 2026 Modificat la 22:48 22 Oct 2026

Imagini din Paris, după protestele violente din ultimele zile. Foto: Profimedia Images

Autoritățile franceze au instituit joi seara, prin decret, o interdicție de circulaţie în Paris, în zonele din jurul Pieţei Republicii şi Les Halles. Interdicția va rămâne în vigoare în fiecare noapte, între orele locale 23.00 şi 06:00, până luni dimineaţa, informează France 24.

Prefectura poliţiei din Paris a emis, de asemenea, o interdicţie ce vizează „orice întrunire nedeclarată” în seara de joi şi noaptea de joi spre vineri, în special în jurul Palatului Élysée (sediul preşedinţiei), Adunării Naţionale, Senatului, bulevardului Champs-Élysées şi gărilor.

Măsurile au fost justificate de poliție, care a invocat „violențele și jafurile din weekend”.

Cele două interdicţii sunt valabile atât pentru persoane adulte, cât şi pentru minori, arată AFP, preluată de Agerpres.

Franța va interzice protestele „ilegitime” pe întreg teritoriul țârii, în zilele următoare, a declarat joi președintele francez, Emmanuel Macron.

În același timp, în cadrul protestelor organizate, precum cele ale sindicatelor, se vor acorda rute prestabilite pentru marșuri.

Anunțul a fost făcut de Macron după o întrevedere avută cu miniștri de rang înalt din guvernul francez și oficiali ai serviciilor de informații și structurilor de forță.

Emmanuel Macron a precizat că grupările „subversive” de extremă stânga, alături de vandali, sunt responsabile de ultimele violențe și jafuri de la protestele din ultimele zile din Franța.

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