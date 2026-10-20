Măsuri dure anunțate de guvernul Meloni după protestele din Milano. Trupele trimise în oraș primesc puteri sporite

4 minute de citit Publicat la 18:24 20 Oct 2026 Modificat la 18:24 20 Oct 2026

Protestele care au cuprins Franța în ultimele săptămâni s-au extins în weekend și în Italia. sursa foto: Hepta

Italia va răspunde „cu mare fermitate” ciocnirilor și jafurilor din Milano, spune ministrul de externe. De la reținerea preventivă la interzicerea participării la adunări, guvernul ia în calcul o serie de măsuri, iar militarii trimiși în oraș vor primi noi puteri, scrie Euronews.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a promis că guvernul va răspunde „cu mare fermitate” recentelor ciocniri și jafuri din Milano, anunțând că 500 de militari vor fi trimiși pe străzile orașului.

„Cinci sute de militari, cărora li se vor acorda și atribuții de poliție judiciară, vor fi trimiși să contribuie la asigurarea securității și să aplice măsuri preventive solide”, a declarat Tajani marți, în marja Forumului Welfare Italia de la Roma.

Protestele care au cuprins Franța în ultimele săptămâni s-au extins în weekend și în Italia, unde manifestațiile legate de creșterea costului vieții au degenerat în violențe și ciocniri cu poliția în mai multe orașe, printre care Milano, Torino și Bologna.

„În plus, va fi introdusă o serie de decizii de reglementare și de ordin legislativ, pentru a le face mai dificilă minorilor implicarea în activități infracționale”, a anunțat Tajani.

Printre noile măsuri luate în calcul de guvern se numără extinderea reținerii preventive până la 24 de ore, inclusiv pentru persoanele sub 18 ani, posibilitatea arestării ulterioare a celor care distrug bunuri în grup, precum și interzicerea participării la adunări pentru persoanele considerate o amenințare la adresa ordinii publice.

Pachetul ar putea include, de asemenea, noi infracțiuni și pedepse mai aspre pentru actele de violență comise în timpul manifestațiilor.

Trupele vor consolida operațiunea de securitate aflată deja în desfășurare la Milano, iar militarii vor păzi obiective-cheie și vor ajuta la menținerea ordinii în spațiile publice.

Reținere preventivă de până la 24 de ore

Una dintre principalele propuneri este extinderea duratei maxime a reținerii preventive de la 12 la 24 de ore și posibilitatea ca aceasta să fie aplicată și minorilor, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

Reținerea preventivă nu este o condamnare și nu înseamnă neapărat că a fost deja comisă o infracțiune.

Este o măsură de prevenție care poate fi folosită atunci când sunt îndeplinite anumite condiții și există motive concrete să se creadă că o persoană reprezintă o amenințare pentru ordinea publică.

Aplicarea ei, mai ales în cazul minorilor, trebuie să respecte garanțiile prevăzute de lege.

Infracțiuni comise în grup și amenzi

Propunerile ar putea înăspri și pedepsele pentru actele de vandalism comise în grup.

Una dintre opțiunile analizate este introducerea unei infracțiuni distincte de distrugere calificată comisă în grup, cu pedepse mai mari atunci când mai multe persoane acționează împreună pentru a distruge bunuri publice sau private.

Un proiect de lege privind securitatea, aflat deja în dezbatere în Senat, conține prevederi referitoare la distrugerile comise de cel puțin cinci persoane, cu pedepse de până la cinci ani de închisoare și amenzi de până la 15.000 de euro.

Guvernul ar putea prelua în noul decret unele dintre aceste prevederi, fie mai devreme, fie într-o formă revizuită.

O altă măsură este așa-numitul flagrant amânat, care permite arestarea ulterioară a suspecților pe baza unor probe precum fotografii și înregistrări video, chiar dacă aceștia nu au fost prinși în momentul faptei.

Guvernul analizează extinderea acestei proceduri și la distrugerile comise în grup, pentru a acționa mai eficient împotriva celor implicați în acte de vandalism.

Liga cere, la rândul ei, arestarea obligatorie pentru actele de devastare comise în timpul manifestațiilor și posibilitatea ca arestarea amânată să poată fi făcută în termen de 48 de ore.

Unele dintre aceste măsuri sunt deja prevăzute de legislația actuală. Rămâne de văzut care va fi amploarea eventualelor modificări și ce infracțiuni vor acoperi.

Interdicția de a participa la adunări

Printre celelalte măsuri luate în calcul se numără înăsprirea restricțiilor privind participarea la adunări, care ar putea fi extinse dincolo de manifestațiile politice, pentru a preveni violențele de grup.

Măsurile i-ar putea viza pe cei deja cunoscuți autorităților pentru violențe, agresiuni sau distrugeri de bunuri, inclusiv în incidente legate de bătăi și de așa-numita „mala movida”, adică viața de noapte zgomotoasă și agitată, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

Guvernul ia în calcul și consolidarea avertismentului oficial emis de questore, șeful poliției la nivel provincial, persoanelor considerate periculoase, prin care acestea sunt somate să respecte legea. Scopul ar fi ca prerogativele preventive existente să devină mai eficiente.

Sunt analizate, de asemenea, reguli mai stricte privind blocarea drumurilor și agresiunile asupra funcționarilor publici. Potrivit unor informații din presă, una dintre opțiuni este sancționarea mai dură a celor care organizează sau participă la violențe organizate în timpul protestelor, posibil printr-o infracțiune specifică de asociere în scopul săvârșirii de infracțiuni. Detaliile urmează să fie confirmate în textul final.

Justiția pentru minori și sancțiuni pentru părinți

Pachetul ar putea include și măsuri de consolidare a sistemului de justiție pentru minori. Membri ai coaliției de guvernare au cerut mai mult personal în instanțele pentru minori și mai multe locuri în centrele de detenție, pentru a accelera procedurile și punerea în aplicare a măsurilor dispuse de judecători.

O altă propunere ar înăspri sancțiunile administrative pentru părinții ai căror copii sunt implicați în anumite incidente violente.

Legislația actuală prevede deja sancțiuni în unele cazuri, așa că noile prevederi ar trebui să clarifice ce obligații sau consecințe suplimentare s-ar aplica.

S-a discutat și despre îngreunarea obținerii cetățeniei italiene pentru tinerii străini condamnați pentru infracțiuni grave.

Propunerea, susținută de membri ai Ligii în timpul dezbaterilor parlamentare, nu pare să se numere însă printre măsurile confirmate pentru a fi incluse în viitorul decret.