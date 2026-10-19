Cine sunt „maranza”, tinerii acuzaţi că au jefuit magazine și au făcut prăpăd în Milano, Bologna și Torino. FOTO: Profimedia Images

Trei zile de violențe au zguduit weekendul trecut mai multe orașe din Italia, după ce protestele față de scumpiri au degenerat în jafuri și lupte de stradă la Milano, Bologna și Torino. În centrul revoltelor s-au aflat așa-numiții „Maranza”, tineri din periferii, mulți dintre ei minori, care s-au organizat pe rețelele sociale. Peste o sută de polițiști au fost răniți, iar premierul Giorgia Meloni a convocat luni o reuniune de urgență privind securitatea.

De vineri până duminică, grupuri de adolescenți au atacat polițiști, au jefuit magazine și au făcut prăpăd în centrul mai multor orașe italiene. Cel mai afectat a fost Milano. După violențele de sâmbătă, sute de tineri, majoritatea minori, s-au întors duminică după-amiază în zona catedralei și au spart din nou vitrine. Potrivit agenției ANSA, până seara poliția a dus la sediu 160 dintre ei pentru identificare, iar aproximativ 80% erau minori.

Violențele au izbucnit în timpul unor manifestații împotriva scumpirilor, a prețurilor mari la carburanți și a salariilor mici, organizate în aproximativ 12 orașe. Poliția și presa spun că majoritatea celor violenți sunt băieți foarte tineri din periferii, care s-au organizat pe rețelele sociale și sunt numiți în Italia „Maranza”. Doar sâmbătă, la nivel național, poliția a identificat 197 de persoane, a arestat 28, dintre care 12 minori și 6 străini, și a deschis 43 de dosare penale.

› Vezi galeria foto ‹

Ce s-a întâmplat duminică la Milano

La mai puțin de o zi după revoltele de sâmbătă, tinerii și-au dat din nou întâlnire pe rețelele sociale în Piazza del Duomo. Potrivit site-ului MilanoToday, în centru s-au strâns aproximativ 2.000 de tineri, cei mai mulți îmbrăcați în negru, cu glugi și fețele acoperite. Aceștia s-au deplasat în grupuri de câte 10-20 de persoane.

Pe Via Torino au jefuit un supermarket Carrefour și au aruncat cu scaune, mese și garduri în vitrinele altor magazine. Lângă Piazza Cordusio au devastat magazinele Under Armour și Levi’s, spărgând vitrina celui din urmă cu ghidonul unei trotinete electrice. Au mai fost atacate un magazin Decathlon și restaurante de pe Corso Garibaldi, iar în Piazza Cordusio au fost incendiate tomberoane.

Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene, după ce agenții au fost atacați cu pietre, sticle și petarde. Seara au avut loc noi ciocniri pe Corso Vittorio Emanuele și în Piazza San Babila. Galeria Vittorio Emanuele II a fost închisă, catedrala și-a închis porțile mai devreme, iar mai multe linii de transport public au fost deviate.

Printre cei reținuți duminică au fost și adolescenți identificați deja cu o zi înainte. Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, s-a întâlnit în aceeași după-amiază cu șeful poliției și cu oficiali ai ministerului, iar șeful poliției din Milano, Bruno Megale, a participat prin videoconferință.

Cum a ajuns un protest împotriva scumpirilor să se transforme în lupte de stradă

Sâmbătă după-amiază, aproximativ 5.000 de oameni s-au adunat în Piazza del Duomo la mitingul „Italia in piazza”, împotriva scumpirilor, a prețurilor la carburanți și a taxelor mari. Potrivit Sky TG24, poliția fusese anunțată și nu considerase evenimentul periculos. Totuși, încă de pe Via Broletto s-au aruncat sticle spre polițiști, iar apoi ciocnirile s-au mutat în piața catedralei.

Atacatorii au profitat de mărimea pieței. Atacau rapid cu pietre și garduri, apoi se retrăgeau. Au dat foc unei toalete ecologice de pe un șantier, au vandalizat o mașină a carabinierilor și au intrat cu forța într-un magazin Foot Locker. Stațiile de metrou M1 și M3 au fost închise. Potrivit ANSA, poliția a folosit sâmbătă 484 de grenade lacrimogene.

Bilanțul poliției din Milano arată că 72 de persoane au fost duse la audieri, 17 arestate și 22 de dosare penale au fost deschise. Printre cei arestați se află 7 adulți italieni, 5 străini și 5 minori. 104 polițiști și carabinieri au fost răniți, niciunul grav, alături de zeci de protestatari. Comercianții estimează pagube și pierderi de peste jumătate de milion de euro în centrul orașului.

La Bologna, un marș a pornit din Piazza Minghetti. Potrivit ziarului Il Resto del Carlino, aproximativ 300 de tineri s-au desprins de coloană și, în jurul orei 16:15, au atacat gara centrală. Mult timp, călătorii au putut ieși din gară doar printr-o singură stradă. Tinerii au aruncat cu torțe, sticle, pietre și garduri, au mâzgălit zidul Bazilicii San Petronio și au vandalizat un fast-food din gară.

Violențele au continuat până noaptea târziu. Ultimul bilanț arată 75 de polițiști răniți, 12 mașini de poliție avariate, 5 arestări (dintre care patru tineri de 16 și 17 ani), 7 dosare penale și aproximativ 50 de persoane identificate. La o fată de 16 ani arestată, polițiștii au găsit un cuțit cu lama de 18 centimetri.

Primarul Matteo Lepore a spus că scenele sunt inacceptabile și le-a cerut tinerilor să se delimiteze de cei violenți. Nu este clar dacă marșul fusese autorizat: primarul spune că nu, iar organizatorii susțin că da și au condamnat distrugerile.

La Torino, mitingul fusese anunțat ca „apolitic”. Potrivit poliției, alte persoane decât organizatorii au preluat conducerea marșului și l-au dus spre gara Porta Nuova. Acolo, un grup a intrat în librăria Feltrinelli și a aruncat pe jos cărți și rafturi. Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene în Piazza Castello și pe Via Po.

Au fost reținute 12 persoane, dintre care 10 minori, care aveau asupra lor cocktailuri Molotov, petarde făcute în casă, pietre de pavaj și ciocane de urgență. Trei adolescenți între 15 și 17 ani au fost arestați pentru că ar fi fabricat cocktailuri Molotov, faptă considerată în Italia fabricare de armă de război. Poliția nu a raportat agenți răniți la Torino.

La Verona, aproximativ 200 de tineri s-au adunat sâmbătă în Piazza Bra, în plină plimbare de weekend a familiilor. Au explodat petarde, au ars coșuri de gunoi și au fost smulse indicatoare rutiere. Pe la 18:30 a apărut un grup de activiști de extremă dreapta de la CasaPound, iar poliția a intervenit pentru a separa cele două tabere. Cinci tineri, dintre care patru minori, au fost duși la poliție. Incidente au fost raportate și la Bergamo, unde polițiștii au fost atacați cu pietre și petarde.

Totul a pornit vineri cu greve ale elevilor în mai multe orașe. La Roma, peste 5.000 de elevi, după estimările poliției, sau 20.000, după organizatori, au mărșăluit spre Ministerul Educației. Pe drum, aproximativ 20 de persoane mascate au împins tomberoane în stradă și au aruncat petarde spre polițiști. În fața ministerului s-a aruncat cu sticle, ouă și petarde, iar participanții au ars steaguri ale SUA și Israelului. Marșul s-a încheiat fără alte incidente. La Torino, trei minori au fost arestați în timpul grevei elevilor.

Cine sunt „Maranza”

„Maranza” este un cuvânt de argou italian pentru tinerii care umblă în grupuri, poartă treninguri, haine de firmă și borsete și sunt asociați cu mica infracționalitate. Termenul este jignitor și este folosit adesea pentru copiii imigranților din periferii.

Realitatea din acest weekend este însă mai complicată. Potrivit poliției, tinerii au venit din periferii, din zona Milanului și din alte provincii, organizați în grupuri mici. Mulți sunt imigranți de a doua sau a treia generație, dar la fel de mulți sunt italieni din familii italiene. Nu există dovezi ale unei legături politice sau ale unei coordonări centrale. Întâlnirile au fost organizate pe TikTok, Instagram și aplicații de mesagerie.

La Torino și Bologna, tinerii s-au amestecat cu grupări de stânga radicală. Mitingul de la Milano a fost organizat de rețeaua „Italia in piazza”, activă pe Instagram abia din 4 octombrie și legată, potrivit Sky TG24, de activistul Erick Jara și mișcarea sa „Nuovi Italiani”. În același timp, revolte și jafuri au avut loc și în Franța, iar președintele Emmanuel Macron a anunțat că ar putea interzice anumite adunări.

Între timp, pe rețelele sociale circulă numele și adresele unor presupuși participanți la violențe, însoțite de amenințări. Autoritățile nu au comentat încă.

Ce vrea să facă guvernul

Giorgia Meloni a convocat luni, 19 octombrie, o reuniune despre ordinea publică, la care sunt așteptați vicepremierii Matteo Salvini și Antonio Tajani, ministrul de Interne, ministrul Apărării, Guido Crosetto, precum și șefii serviciilor secrete și ai poliției. Meloni a spus că protestul este un drept, dar incendierea orașelor nu, și a cerut opoziției să condamne clar violențele.

Pe masă sunt mai multe propuneri. Partidul Liga vrea ca unele măsuri dintr-o lege a securității, aflată în dezbatere în Senat, să fie adoptate urgent prin ordonanță: arest preventiv și pentru minori, interdicția de a participa la proteste pentru cei implicați în violențe de grup și o nouă infracțiune de distrugere colectivă. Salvini cere și o garanție financiară din partea organizatorilor de mitinguri riscante, precum și mai multă libertate pentru polițiști în folosirea tunurilor cu apă și a pistoalelor cu electroșocuri. Tajani vrea mai mulți militari pe străzile Milanului. Guvernul ia în calcul și reguli mai dure pentru minori, după modelul unei legi din 2023. În Italia, minorii răspund penal de la 14 ani.

Primarul Milanului, Giuseppe Sala, a condamnat violențele, dar a acuzat Ministerul de Interne că a subestimat situația: sâmbătă erau în serviciu doar aproximativ 200 de polițiști, prea puțini pentru grupuri care se împrăștiau rapid. Președintele Senatului, Ignazio La Russa, a negat că ar fi existat prea puțini polițiști.

Liderul Partidului Democrat, Elly Schlein, a spus că partidul său nu are nicio legătură cu cei violenți, dar că aceștia nu trebuie să acopere vocea miilor de oameni care au protestat pașnic. Liderul Mișcării 5 Stele, Giuseppe Conte, a cerut guvernului să nu ignore motivele furiei oamenilor. Partidul +Europa cere ca ministrul de Interne să dea explicații în Parlament.

Ce urmează

La reuniunea de luni se va decide dacă guvernul va adopta măsurile prin ordonanță de urgență sau va grăbi legea în Senat. La Torino au fost deja anunțate noi mitinguri pe 24 și 30 octombrie, iar la Roma elevii plănuiesc un nou protest vineri, 23 octombrie. La Milano, autoritățile se așteaptă la noi adunări ale tinerilor în centru.

Cei care călătoresc la Milano, Bologna și Torino ar trebui să se aștepte, în weekendurile următoare, la străzi închise în jurul catedralei și al gărilor principale, stații de metrou închise și linii de autobuz și tramvai deviate. Informațiile actualizate sunt publicate de companiile de transport locale: ATM la Milano, TPER la Bologna și GTT la Torino.