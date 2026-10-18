Haos în marile orașe din Europa: Și la Milano sunt proteste violente. Oamenii se bat cu polițiștii în stradă și jefuiesc magazine

Tinerii şi poliţia s-au ciocnit duminică pentru a doua zi consecutiv la Milano. Foto: Profimedia Images

Tinerii şi poliţia s-au ciocnit duminică pentru a doua zi consecutiv la Milano, capitala economică a Italiei, unde vandalii au aruncat cu sticle şi au jefuit magazine din cartierul central al catedralei, relatează AFP, preluată de Agerpres. Violenţele au început cu o zi înainte, în timpul unei manifestații împotriva costului ridicat al vieţii.

În total, poliţia din metropola din Lombardia a arestat aproximativ 70 de persoane de sâmbătă, conform agenţiei de ştiri ANSA.

Duminică, prim-ministrul Giorgia Meloni a convocat o reuniune de securitate pentru luni, pentru a aborda violenţele în derulare, care, într-o măsură mai mică, amintesc de unele dintre scenele de haos şi jafuri care au avut loc la Paris sâmbătă.

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SONDAKİKA İtalya'nın Milano şehrinde eylemciler mağazaları yağmalamaya başladı. https://t.co/YPENSpyWhO — Conflict (@ConflictTR) October 18, 2026

Ciocnirile din Milano au început sâmbătă, în marja unei demonstraţii autorizate împotriva costului ridicat al vieţii.

Scene similare de haos au avut loc şi în alte oraşe din nord, Bologna şi Torino.

Duminică, poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa diverse grupuri în Piazza del Duomo, centrul istoric şi turistic al oraşului Milano.

BREAKING: Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago. International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. https://t.co/ngDVLvDpj2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

Înregistrările video arată tineri, în mare parte bărbaţi şi mulţi purtând măşti, aruncând cu obiecte în maşinile de poliţie.

Un supermarket de pe strada comercială Via Torino din centrul oraşului, care se deschide spre piaţă, a fost jefuit, coşuri de gunoi au fost răsturnate, iar trotinete şi biciclete au fost vandalizate.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala (centru-stânga), a declarat că a văzut „geamuri sparte, magazine jefuite şi cetăţeni speriaţi”.

„Ceea ce s-a întâmplat aici este ceea ce vedem în multe oraşe din întreaga lume”, a declarat el duminică pentru agenţia italiană de ştiri ANSA. „Sunt foarte îngrijorat pentru că acesta este un fenomen nou, care îşi are originile şi într-un context internaţional şi, prin urmare, se autoalimentează”, a adăugat primarul.

?Milan is a battlefield & tourists are hiding. Smoke bombs are being thrown at rooftop bars. Shops are locked down. A cost of living protest just became a riot in the heart of the city. Police are firing tear gas. Dozens have already been arrested. British tourists say they’ve never felt less safe and they’re rushing for the first flight home. — Gauci Reports (@GauciReports) October 17, 2026

Giorgia Meloni, al cărei guvern de coaliţie format din dreapta şi extrema dreaptă se confruntă cu noi alegeri în 2027, i-a numit sâmbătă pe vandali „bătăuşi care exploatează protestele pentru a semăna haos, a-i ataca pe cei care garantează securitatea şi a lua oraşe întregi ostatice”.

„Protestul este un drept. A devasta oraşele noastre nu este”, a scris ea pe platforma X.

Protestele se extind în mai multe țări europene

Violențele din Italia vin după o zi de haos în Franța, unde protestele față de scumpirea vieții și deteriorarea serviciilor publice au degenerat în confruntări cu poliția, jafuri și incendieri în mai multe orașe. Aproximativ 550.000 de oameni au participat la manifestații, iar circa 1.800 de persoane au fost arestate, potrivit datelor prezentate de autorități.

Manifestații au avut loc și în Portugalia, unde zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Lisabona pentru a cere salarii și pensii mai mari și măsuri împotriva crizei locuințelor. Protestatarii au instalat corturi în centrul capitalei, iar acțiuni similare au avut loc și la Porto. Spre deosebire de Franța și Italia, protestele din Portugalia au rămas în mare parte pașnice.

Și Belgia a fost afectată de proteste. La Bruxelles și Liège, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții, după ce au fost aruncate obiecte spre forțele de ordine și au fost provocate incendii.