Italia este zguduită de proteste, în Nord și Sud. Guvernul Meloni trimite 500 de soldați pe străzile din Milano

Tinerii şi poliţia s-au ciocnit duminică la Milano. Foto: Profimedia Images

Protestele tinerilor din orașele din nord s-au transformat în revolte, în timp ce în sud fermierii și transportatorii, furioși din cauza prețurilor mari la carburanți, au blocat traficul comercial, scrie The New York Times.

Luni, Meloni a convocat la Palazzo Chigi o reuniune de urgență, la care au participat vicepremierii Matteo Salvini și Antonio Tajani, ministrul de Interne Matteo Piantedosi, ministrul Apărării Guido Crosetto, precum și conducerea poliției, a carabinierilor și a serviciilor de informații. Ședința a durat aproximativ o oră și jumătate.

La finalul ei, guvernul a decis să trimită la Milano 500 de militari, care vor sprijini forțele de ordine și vor completa efectivele deja prezente pe străzile orașului prin operațiunea „Strade Sicure” („Străzi sigure”). Măsura urmează să fie inclusă într-o ordonanță de urgență, care va fi discutată marți, la ora 17:30, într-o ședință extraordinară de guvern. Executivul pregătește totodată pedepse mai dure, inclusiv pentru minorii implicați în violențe, scrie și Corriere dela Sera.

Italia a fost zguduită în weekend de două valuri separate de proteste: studenții din nord și fermierii și transportatorii din sud cer guvernului să intervină pentru a opri scumpirile.

Sâmbătă și duminică, mii de studenți au ieșit în stradă în mai multe orașe din nordul Italiei, protestând împotriva salariilor mici, a taxelor mari, a scumpirii alimentelor și a carburanților și a tăierilor de fonduri publice. Unele marșuri au degenerat în violențe: grupuri de protestatari mascați au jefuit magazine, au dat foc și au aruncat cu proiectile în polițiști, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

În sudul țării, fermierii și transportatorii blochează încă de săptămâna trecută porturi și autostrăzi importante, în semn de protest față de prețurile mari la carburanți provocate de războiul din Iran.

Blocadele au dus la lipsuri în supermarketuri și la benzinării. Protestatarii spun că scumpirile le-au erodat marjele de profit, și așa mici, și cer o reacție mai fermă din partea guvernului.

Prim-ministrul Giorgia Meloni, care a făcut din lege și ordine un pilon al guvernării sale, și-a exprimat sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale, „marele respect” față de protestatarii pașnici, dar a condamnat violențele: „Protestul este un drept. A da foc orașelor noastre nu este”.

Protestele din nord și din sud sunt cele mai recente dintr-un val de mișcări similare care traversează Europa. Evacuarea unei femei de 87 de ani din Madrid, luna trecută, i-a scos pe spanioli în stradă împotriva chiriilor tot mai mari și a aruncat guvernul premierului Pedro Sánchez într-o criză politică.

În Albania, nemulțumirea față de un proiect imobiliar de lux plănuit de Jared Kushner s-a transformat într-o revoltă publică împotriva corupției politice și a nivelului de trai tot mai scăzut.

În Franța, elevii care protestau față de condițiile din școli au declanșat un val de frustrare care a cuprins toată țara și a dus, în acest weekend, la cele mai grave revolte din ultimele decenii.

Protestele tinerilor din Italia au fost mult mai modeste și se încheiaseră până duminică seara. Potrivit poliției, aproximativ 2.000 de oameni au manifestat la Milano, unde a avut loc cel mai mare protest. Au existat marșuri și la Bologna, Torino, Brescia și Bergamo, printre alte orașe.

„Nu există o soluție electorală pentru mizeria noastră”, scria într-o postare contul anonim de pe rețelele sociale, creat la începutul lunii, care a lansat chemarea inițială la mobilizare. Acesta îndemna la manifestații antiguvernamentale ample, care să „aducă nașterea unei noi Italii și a unei noi Europe”.

Mișcarea s-a numit „Italia in piazza” („Italia în stradă”) și contesta creșterea costului vieții și salariile prea mici. În zilele dinaintea mobilizării, mii de tineri distribuiseră pe rețelele sociale afișe care anunțau evenimentul. Manifestanții, în mare parte elevi și studenți, s-au organizat online, mai ales pe TikTok, și și-au dat întâlnire sâmbătă la ora 15:00 în Piazza Duomo.

Deși majoritatea protestatarilor de la Milano au mărșăluit pașnic, ciocnirile cu poliția s-au soldat cu arestarea a 32 de persoane, cele mai multe minore. Poliția a anunțat că 14 agenți au fost răniți, unul dintre ei lovit în cap cu un pavaj.

O asociație a oamenilor de afaceri din Milano a estimat luni că pagubele depășesc un milion de euro.

Potrivit Adnkronos, peste 200 de tineri au fost reținuți, dintre care peste 80% minori. Unii aveau doar 11, 12 sau 13 ani. Mulți veneau din localitățile din jurul Milanului și din cartierele periferice ale orașului.

Tinerii care s-au ciocnit cu poliția nu aveau, evident, experiență în astfel de situații, erau atât italieni, cât și tineri din a doua generație de imigranți, și nu aparțineau unor grupuri organizate, colective studențești sau centre sociale.

Violențele au izbucnit sâmbătă după-amiaza în Piazza Duomo și pe Corso Vittorio Emanuele. Duminică, grupuri mici de câte zeci de tineri au năvălit pe Via Torino, o stradă comercială care pornește din Piazza Duomo, unde au fost jefuite magazine și supermarketuri. Jafurile de duminică au avut loc fără ca vreo manifestație să fi fost programată în acea zi. Multe dintre ele au fost filmate și distribuite pe TikTok, în clipuri în care tinerii se filmează în timp ce, în spatele lor, alții sparg vitrinele magazinelor de haine.

Cinci adulți arestați sâmbătă urmează să fie audiați în penitenciarul San Vittore, iar audierile celor 11 minori arestați încep marți, la centrul pentru minori Beccaria.

Alți cinci tineri au fost eliberați imediat la decizia Parchetului, fiind acuzați doar de tăinuire, după ce fuseseră prinși cu bunuri luate dintr-un supermarket. Luni, în centrul Milanului, mai mulți comercianți și-au ținut magazinele închise de teamă.

Tensiunile au continuat și luni dimineață la Legnano, lângă Milano, unde un grup de elevi a protestat în fața unui liceu, iar spre sediul poliției au fost aruncate pietre.

Într-un comunicat, Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului, a declarat că „acțiunile și scenele precum cele la care am asistat sâmbătă și duminică, îndreptate împotriva forțelor de ordine, a spațiilor publice și a afacerilor, sunt intolerabile și nejustificabile”.

Imaginile și înregistrările video cu violențele au stârnit reacții puternice în toată țara. „Inacceptabil”, titra luni pe prima pagină Il Messaggero, unul dintre cotidianele naționale ale Italiei.

Unii i-au îndemnat însă pe italieni să privească dincolo de violențe. „Tinerii sunt furioși”, scria sâmbătă Marco Bascetta în Il Manifesto, cotidianul comunist al Italiei. „Dacă o apă este neglijată și sufocată timp de decenii, nu te poți aștepta să nu se reverse”.

Presa italiană mainstream a acordat mult mai mult spațiu protestelor din nord decât celor din sudul mai sărac, care durează de mai mult timp. Acesta este încă un motiv de nemulțumire pentru fermieri, transportatori și susținătorii lor.

„Știrile nu vorbesc despre sudul Italiei pentru că guvernul nu este interesat de sudul Italiei”, scria într-un titlu Scomodo, o revistă online.

Matteo Salvini, ministrul transporturilor și infrastructurii în guvernul Meloni, acceptase să se întâlnească săptămâna viitoare cu reprezentanții transportatorilor din sud.

În weekend însă, pe măsură ce presa italiană a început să relateze despre efectele blocadelor, a anunțat că devansează întâlnirea pentru marți. Guvernul va face „tot ce ne stă în putere” pentru a-i liniști pe transportatori, a declarat el într-un interviu radio.