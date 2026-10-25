Ministrul Educației vrea „prevederi penale agravante” după atacul din Bistrița: „Există când ataci un doctor. Vrem și pentru profesor”

Ministrul Educației, Sorin Costreie. Foto: Agerpres

Ministrul Educației, Sorin Costreie, anunțat, duminică, o campanie pentru protejarea profesorilor și a elevilor, după incidentele din Bistrița de săptămâna trecută, când un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un alt elev. Ministrul a spus că, în prezent, se lucrează la două inițiative legislative pentru ca profesorii și elevii să se simtă mai protejați: introducerea unor prevederi penale agravante, care exită deja în cazul unui atac asupra doctorilor sau personalului medical, și refacerea statuturilor profesorilor și elevilor.

„Cazul este îngrozitor și pe mine m-a dat peste cap, să spun așa. Când am aflat, am sunat imediat și am vorbit cu directoarea școlii, cu inspectorul și cu primarul. Ținta nu era profesoara și nu era nici acel coleg care a fost rănit. Ținta era un alt copil din clasa a 6-a, un copil rom”, a spus Costreie, despre incidentul din Bistrița, la Digi24.

El a vorbit și despre din Timiș din ianuare, când mai mulți adolescenți de 15 ani și-au ucis colegul și au vrut să-i dea foc.

„E un pic diferit aici pentru că vorbim de o radicalizare. Încă nu am apucat să discut și să cer date de la SRI, pentru că se impun. Vreau să înțeleg contextul, dar marea mirare este că vorbim de Bistrița, de un copil care înțeleg că e dintr-o familie normală, dar care a accesat diverse site-uri, făcuse anumite postări. Apar anumite întrebări: de ce nu știam de el și n-a fost oprit, dar la aceste lucruri nu am răspuns”, a adăugat ministrul.



Astfel, ministrul a spus că, în prezent, lucrează la o inițiativă guvernamentală pentru ca profesorii și elevii să se simtă mai protejați.

„Eu văd cel puțin două lucruri care se pot face și am vorbit și cu colegul ministru delegat pentru învățământ preuniversitar. Există niște prevederi penale agravante când ataci un doctor sau personal medical. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesor, deci ca o măsură de descurajare. Va fi o inițiativă a guvernului, acum o studiem din toate punctele de vedere. Vrem să facem această inițiativă legală dublată de o campanie.

Să refacem și statutul profesorului și statutul elevului. Aceste două documente importante eu cred că trebuie să fie mai clare. În care să fie taxați cei care greșesc mult mai clar. Și când ai astfel de situații eu nu cred că mai trebuie să avem multe interpretări. Eu aș vrea să redăm încrederea că școala contează, că școala este importantă. Ei (n.r. - elevii) se confruntă și cu o lipsă de modele și, împreună cu părinții, să le explicăm. Repet lucrul ăsta: mi se pare îngrozitor cum te poți aștepta ca un copil să respecte școala, dacă părintele respectiv nu respectă școala”, a explicat Costreie.

Ministrul a subliniat și problemele sistemului educațional actual, „în care elevii învață doar pentru a răspunde corect la test, și nu pentru a căpăta cunoștințe și gândire critică.”

„Am impresia, și e din ce în ce mai acută această impresie, că nu facem educație și învățământ pentru a-i face să învețe, iar ei învață ca să fie testați. Și e o mare diferență. Aceste testări, Evaluarea Națională, după aceea Bacalaureatul... când ne uităm, ei nu reproduc decât scheme. Și nu vorbesc de limba română, vorbesc de matematică. Ei, cu adevărat, nu învață să gândească matematic. Ei învață niște pattern-uri, niște structuri de rezolvări, de un anumit tip de probleme pe care îl iau și rezolvă.

Dar asta înseamnă o anumită mecanică a minții, de care, culmea, în epoca AI-ului, noi trebuie să scăpăm, pentru că altfel ne vom robotiza. Și cred că singura noastră șansă este să devenim, prin contrast cu inteligența artificială, mai umani. Și asta înseamnă mai reflexivi, mai empatici și de ce nu, mai simpatici”, a subliniat el.

În ședința de urgență convocată de premierul Luca Niculescu după o serie de incidente violente grave în școli, Guvernul a decis să adopte o serie de măsuri pentru a crește siguranța în școli. Între măsurile anunțate se numără: întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, creșterea numărului de consilieri școlari, o campanie media pentru descurajarea violenței și înăsprirea sancțiunilor pentru agresori.

Măsurile vin au venit după ce doi elevi, unul în Pitești și unul în Bistrița, și-au atacat colegii. Elevul din Pitești, în vârstă de 15 ani, a fost exmatriculat și arestat preventiv după ce și-a atacat colegii cu o macetă joi. Celălalt elev, un băiat de 13 ani, se află internat la psihiatrie, după ce și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un alt copil, care a sărit în ajutorul ei.