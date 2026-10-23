Ședință de urgență la Guvern după atacurile din școli. Luca Niculescu: „Vreau să stabilim foarte rapid un plan”

În această săptămână s-au înregistrat două incidente grave în școli din Bistrița și Pitești.Foto:Getty Images

Premierul Luca Niculescu a convocat vineri o ședință de urgență la Guvern cu miniștrii Educației și de Interne pentru elaborarea unui plan de creștere a siguranţei în şcoli. Prim-ministrul a spus, la începutul ședinței extraordinare de guvern, că a primit deja propuneri și că își dorește un plan care să conțină responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă, relatează Agerpres.

După cele două atacuri grave care au avut loc în școlile din Bistrița și Pitești în trei zile, astăzi, premierul a convocat vineri dimineață o ședință cu miniştrii şi cu instituţiile responsabile.

Luca Niculescu a spus că își dorește: responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă.



„Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către şcoală cu frică şi niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la şcoală în siguranţă. Imediat după această şedinţă de guvern voi avea o şedinţă de lucru cu miniştrii şi cu instituţiile responsabile. Vreau să stabilim foarte rapid un plan integrat pentru creşterea siguranţei în şcoli.

Un plan care să conţină responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă, pentru că nu este suficient să reacţionăm după fiecare incident grav. Trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru a preveni astfel de incidente şi astfel de tragedii. Siguranţa copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, o prioritate pentru acest guvern”, a anunţat Niculescu.

Premierul le-a mulțumit miniștrilor care i-au trimis deja propuneri. Ministrul Educației Sorin Costreie și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar Sorin Ionescu au anunțat că vor cere deblocarea a 1.000 de posturi de paznici în școli.

Ministrul delegat a spus că este nevoie și de mai mulți consilieri școlari, o problemă care a ieșit la iveală și în cazul de la Pitești, unde, potrivit informațiilor, un singur consilier se ocupa de 1.000 de elevi.

De asemenea, ei au mai propus ca ghiozdanele elevilor să fie controlate la intrarea în școală și chiar instalarea unor detectoare de metale la intrarea în școli.



Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate copiilor şi profesoarei răniţi în incidentele grave petrecute în ultimele zile în şcolile din Bistriţa şi din Ploieşti.



„Le doresc din suflet însănătoşire grabnică, completă şi vreau să ştie atât ei, cât şi familiile lor, că Guvernul României este alături de ei. Aceste cazuri grave de violenţă din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înţelegem teama, revolta părinţilor şi a profesorilor, pentru că şcoala trebuie să fie un loc în care copiii învaţă, se dezvoltă, se simt protejaţi şi nu un loc în care le este teamă să meargă”, a spus premierul.

În această săptămână s-au înregistrat două incidente grave în școli din Bistrița și Pitești.

Joi, un elev din clasa a IX-a a pătruns în incinta Colegiului Tehnic 'Armand Călinescu' din Pitești cu o macetă și din răzbunare a rănit doi colegi. Copilul de 15 ani a fost exmatriculat. Incidentul vine după ce, luni, un elev de 13 ani de la Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani