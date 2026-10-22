Al doilea atac cu cuțitul în 3 zile într-o școală din România. Un elev de liceu din Pitești și-a tăiat un coleg de 15 ani

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Un nou atac deosebit de grav s-a înregistrat într-un liceu din România, joi dimineață. Un elev de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu”, din Pitești, a venit cu un cuțit la școală și și-a atacat mai mulți colegi

Potrivit ePitești.ro, unul dintre elevi atacați, în vârstă de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului, în urma incidentului.

La fața locului intervenit un echipaj medical SMURD, iar adolescentul rănit urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul s-ar fi petrecut în incinta unității de învățământ, în apropierea băii.

Potrivit surselor Antena 3, joi dimineață, când a ajuns la școală, atacatorul a chemat în baie doi colegi și l-a tăiat cu cuțitul superficial pe unul din ei, iar pe cel de-al doilea l-a lovit.

Elevul atacator ar fi vrut să se răzbune pe cei doi pentru că l-ar fi supus bullying-ului.



Cei trei elevi sunt în clasa a IX-a.

Agresorul a fost preluat de polițiști. „Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg.

Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț, unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul.

Minorul care a suferit o leziune la nivelul antebrațului a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș.

Pe 19 octombrie, un caz similar a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat o profesoară și pe colegul care a încercat să o apere.