Al doilea atac cu cuțitul în 3 zile într-o școală din România. Un elev de liceu din Pitești și-a tăiat un coleg de 15 ani

Un nou atac deosebit de grav s-a înregistrat într-un liceu din România, joi dimineață. Un elev de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu”, din Pitești, a venit cu un cuțit la școală și și-a atacat mai mulți colegi
Potrivit ePitești.ro, unul dintre elevi atacați, în vârstă de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului, în urma incidentului.
La fața locului intervenit un echipaj medical SMURD, iar adolescentul rănit urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Incidentul s-ar fi petrecut în incinta unității de învățământ, în apropierea băii.
Potrivit surselor Antena 3, joi dimineață, când a ajuns la școală, atacatorul a chemat în baie doi colegi și l-a tăiat cu cuțitul superficial pe unul din ei, iar pe cel de-al doilea l-a lovit.
Elevul atacator ar fi vrut să se răzbune pe cei doi pentru că l-ar fi supus bullying-ului.
Cei trei elevi sunt în clasa a IX-a.
Agresorul a fost preluat de polițiști. „Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg.
Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț, unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul.
Minorul care a suferit o leziune la nivelul antebrațului a fost transportat la spital pentru îngrijiri.
Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș.
Pe 19 octombrie, un caz similar a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat o profesoară și pe colegul care a încercat să o apere.