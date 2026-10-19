Momentul în care elevul de 13 ani din Bistrița își atacă profesoara cu cuțitul a fost filmat. Scenele șocante derulate în școală

Momentul în care elevul de 13 ani din Bistrița își atacă profesoara cu cuțitul a fost filmat FOTO: Antena 3 CNN

Încidentul șocant de la școala din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică și un coleg a fost filmat de camerele de supraveghere.

Agresorul și-ar fi premeditat fapta și chiar luni dimineață, înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a anunțat atacul șocant pe rețelele sociale.

Procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să decidă dacă acum elevul va fi reținut.

Elevul atacator a fost luat în custodia autorităților după atac.

Elevul de 13 ani s-a dus luni dimineață la școală, însă nu s-a dus la ore. S-a ascuns la baie și acolo și-a pus cagulă și o cască de biciclist, după care a înregistrat un live pe o rețea socială în care a anunțat ce vrea să facă și a spus „Nu aveți idee ce periculos sunt! Ne vedem în Valhalla!”.

Apoi s-a dus la o sală de clasă cu elevi de a VI-a. Se pare că avea un conflict cu unul din elevii din acea clasă. A bătut la ușă și, așa cum se vede pe imagini, profesoara de matematică a ieșit din clasă, moment în care a atacat-o.

Apoi l-a lovit cu cuțitul pe unul din elevii care au sărit în apărarea profesoarei, după care a intrat în clasă, iar elevii au ieșit alergând, îngroziți.

Elevul agresor a fost imobilizat de un profesor de sport și în scurt timp la fața locului a ajuns și poliția.

Băiatul de 13 ani a ajuns luni, la prânz, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Județean Bistrița Năsăud, unde a fost audiat de către procurorii.

S-a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să se stabilească ce măsuri se vor impune în această situație.

Între timp, profesoara și elevul care au fost loviți au ajuns la spital, dar starea lor este una stabilă.

De asemenea, alți 13 copii și un adult au ajuns la spital cu atacuri de panică și primesc îngrijiri medicale.

Surse apropiate de anchetă au declarat pentru Antena 3 CNN că în ultima vreme băiatul de 13 ani se uita pe rețelele sociale la foarte multe videoclipuri cu conținut extremist. De asemenea, atacul pare să fie unul rasist, întrucât a vrut să atace un copil de o altă etnie cu care era în conflict.