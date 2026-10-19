„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe TikTok, din baia școlii

1 minut de citit Publicat la 11:39 19 Oct 2026 Modificat la 12:34 19 Oct 2026

Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe TikTok, din baia școlii FOTO: Bistrițeanul

Elevul care a atacat cu cuțil o profesoară și un elev luni dimineață, într-o școală din Bistrița, pregătea atacul de 8 luni și îl anunțase pe TikTok, potrivit Bistrițeanul. „Nu aveți idee cât sunt de periculos!”, a spus el într-un mesaj transmis pe rețeaua socială.

Un elev de clasa a VII-a de la Gimnazială nr. 6 a intrat luni dimineață într-o sală de clasă și a atacat o profesoară de matematică și un elev.

Agresorul avea o cagulă pe cap, o cască de motocicletă și un briceag în mână.

Elevul și-a anunțat atacul pe TikTok

Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, căuta un elev de clasa a VI-a, pe care intenționa să îl înjunghie.

Potrivit sursei citate, a ajuns la școală înainte de ora 8:00, dar nu s-a dus la clasă, ci a rămas la baie. După ce s-a sunat pentru începerea cursurilor, și-a pus cagula pe cap și casca, a luat cuțitul și a făcut un TikTok.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!” - a anunțat acesta în video și story-urile postate.

Directoarea, diriginta și profesorii sunt șocați de incident pentru că elevul agresor nu era cunoscut cu probleme și avea la școală rezultate foarte bune.

Conform profilului său de TikTok, acesta apreciase videouri cu mesaj extremist, cel puțin în ultima perioadă.