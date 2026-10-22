„A început să dea cu maceta”. Un martor la atacul de la școala din Pitești a povestit cum a scăpat din mâinile agresorului

Atacul a avut loc la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, joi dimineață. Foto: epitesti.ro

Un elev, care a fost martor la atacul de la școala din Pitești, a povestit clipele teribile prin care a trecut. Într-un interviu pentru epitesti.ro, adolescentul a spus că totul s-a întâmplat în baia băieților. Agresorul, „agasat” de ceilalți copii, a scos maceta și a început să lovească cu ea la întâmplare. A reușit să atingă un copil, care s-a ascuns în spatele martorului. Elevul a spus apoi că l-a împins pe băiatul de 15 ani care mânuia maceta și a fugit să ceară ajutor de la profesori.

Conflictul ar fi avut loc după ce copilul agresor ar fi fost victima bullying-ului. Se aflau cu toții în baia băieților, când adolescentul a decis să-și facă singur dreptate.

„La un moment dat, l-au agasat și a vrut să-și facă dreptate”, a povestit martorul.

Clipe de coșmar într-un liceu din Pitești

Au urmat apoi clipe teribile, agresorul reușind să lovească un băiat, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„A venit și a început să dea cu maceta, dar nu era priceput, pentru că îi scăpa din mână lama și dădea cu coarda. Victima s-a băgat în spatele meu de frică. Eu nu voiam să mă iau fizic la bătaie cu el, dar a vrut să dea și în mine și l-am împins. Eram în baia băieților”, a spus copilul.

Tânărul a reușit să fugă și a cerut ajutor profesorului de sport: „Am fugit, aveam adrenalină, și m-am dus să caut profesori. Am dat de profesoarele noastre de chimie și geografie, dar nu înțelegeau ce voiam să le spun, așa că am fugit la domnul de sport. Mi-era frică să nu mă ia și pe mine”.

Atacul a avut loc la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, joi dimineață. Un elev a venit cu o macetă la școală și și-a atacat mai mulți colegi.

Unul dintre elevii atacați, în vârstă de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului, în urma incidentului.

La fața locului intervenit un echipaj medical SMURD, iar adolescentul rănit urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun, a transmis IPJ Argeș.

Este cel de-al doilea atac în trei zile la o școală din România. Luni, un elev de 13 ani și-a înjunghiat profesoara de matematică. Agresorul și-ar fi premeditat fapta și chiar luni dimineață, înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a anunțat atacul șocant pe rețelele sociale.