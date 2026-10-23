Măsuri de urgență adoptate de Guvern după atacurile din școli. Mai mulți paznici, elevi controlați și legi împotriva armelor

Măsurile vin au venit după ce doi elevi, unul în Pitești și unul în Bistrița, și-au atacat colegii, iar unul dintre ei a înjunghiat o profesoară. Foto: Getty Images

În ședința de urgență convocată de premierul Luca Niculescu după o serie de incidente violente grave în școli, Guvernul a decis să adopte o serie de măsuri pentru a crește siguranța în școli. Între măsurile anunțate se numără: întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, creșterea numărului de consilieri școlari, o campanie media pentru descurajarea violenței și înăsprirea sancțiunilor pentru agresori.

Măsurile anunțate vineri de Guvern sunt:

întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, prin creșterea numărului de paznici și măsuri de supraveghere și control;

operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă format din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale și alte instituții responsabile;

creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violența și radicalizarea copiilor din școli;

revizuirea și întărirea planurilor de pază a unităților de învățământ;

înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență care au loc în spațiul școlar, atât împotriva elevilor, cât și asupra cadrelor didactice;

modificări legislative privind deținerea/introducerea de obiecte interzise în unitățile de învățământ;

demararea unei campanii media pentru prevenirea și descurajarea actelor de violență în școli;

Măsurile vin au venit după ce doi elevi, unul în Pitești și unul în Bistrița, și-au atacat colegii. Elevul din Pitești, în vârstă de 15 ani, a fost exmatriculat și arestat preventiv după ce și-a atacat colegii cu o macetă joi. Celălalt elev, un băiat de 13 ani, se află internat la psihiatrie, după ce și-a înjunghiat profesoara de matematică și a rănit un alt copil, care a sărit în ajutorul ei.

La ședință au participat vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne Marian Neacșu, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Premierul Luca Niculescu a denunțat violența în școli și a afirmat că fenomenul a luat amploare.

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a afirmat premierul Luca Niculescu, potrivit comunicatului de presă citat.

De asemenea, din dispoziția premierului, Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educației și Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea urgentă a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli.