Elevul din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara s-a inspirat de la extremiști din Rusia și a pregătit atacul 8 luni

Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe rețelele sociale, din baia școlii FOTO: Bistrițeanul

Apar noi date din ancheta în cazul atacului sângeros de luni, dintr-o școală din Bistrița. Potrivit surselor Antena 3 CNN, elevul agresor în vârstă de 13 ani a fost internat la Spitalul de Psihiatrie pentru Copii din Cluj-Napoca. Băiatul ar fi plănuit totul timp de opt luni de zile și s-ar fi inspirat din mai multe curente extremiste din Rusia și Statele Unite.

Rudele copilului spun că era liniștit, dar recunosc că nu s-ar fi integrat în colectiv. Mai mult, ar fi fost victima bullyingului, iar familia ar fi reclamat și această situație la școală.

Sunt informații că băiatul agresor din Bistrița a pregătit atacul timp de opt luni de zile și s-a inspirat din curente extremiste din Rusia și din alte țări.

El voia să se răzbune pe colegii care l-au supărat în trecut. Înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a postat pe rețelele sociale, anunțându-și intențiile. Dar victimă i-a căzut profesoara de matematică și un elev care a sărit să o apere pe aceasta.

Situația elevului urmează să fie decisă în următoarele zile. El se află în acest moment internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca și este supus unei expertize psihiatrice, al cărei rezultat va decide ce se va întâmpla în continuare cu el.

Elevul nu va răspunde penal, nu poate fi arestat, însă va putea intra într-un program al DGASPC de supraveghere și de consiliere, cu încuviințarea instanței de judecată.

Între timp, vin vești bune de la spital: starea de sănătate a profesoarei rănite este bună și în momentul de față beneficiază inclusiv de consiliere psihologică după trauma pe care a suferit-o luni.