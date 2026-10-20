"Nu făcea nimic, dar îi puneau piedică, îl agresau". Mărturia bunicului elevului de 13 ani din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara

Bunicul agresorului de 13 ani din Bistrița susține că nepotul său a fost victima bullyingului. FOTO Antena 3 CNN

Elevul de 13 ani din Bistrița care a atacat o profesoară și un coleg a fost transferat la Secția de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Băiatul a lipsit de la prima oră pentru a pregăti totul, și-ar fi anunțat intențiile pe rețelele sociale și ar fi susținut că pregătea atacul de opt luni. Ținta era, de fapt, un elev de clasa a VI-a, cu un an mai mic decât el. Adolescentul agresor s-a născut în Spania și se întorsese în țară împreună cu întreaga familie. Cunoscuții spun că era un elev premiant, dar că mult timp ar fi fost ținta bullyingului.

Atacul a avut loc în timpul primei ore de curs. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe băiatul de 13 ani pe hol, ascuns în spatele ușii. Acesta bate de mai multe ori la ușă, iar în momentul în care profesoara de matematică iese pe hol, o atacă și o înjunghie de mai multe ori. Un elev iese din clasă pentru a-i sări în ajutor profesoarei, însă este și el rănit. Ceilalți copii fug speriați, încercând să se îndepărteze de atacator.

Profesoara și elevul rănit au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Alți 13 copii și un adult au avut nevoie de asistență medicală după ce au suferit atacuri de panică.

Camelia Strungari, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița: "Pacienta a fost adusă în stare stabilă, conștientă, speriată, în stare de șoc, și a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Minorul de 12 ani prezintă, de asemenea, răni produse prin înjunghiere."

Părinții au venit de urgență la școală pentru a-și lua copiii, îngrijorați pentru siguranța lor.

Claudia Feldrihan, directoarea școlii: "Nu a mai avut nicio manifestare care să dea de înțeles că va face ce a făcut astăzi. Noi nu avem voie să-i percheziționăm la poartă."

Agresorul ar fi avut, de fapt, un alt țel: să atace un elev de clasa a VI-a, cu un an mai mic decât el. Mai mult, băiatul și-ar fi anunțat intențiile pe rețelele sociale. Într-o fotografie, apare cu un cuțit în mână, în oglinda școlii, iar într-o altă postare susține că pregătește atacul de opt luni.

Vasile Șteopoaie, inspector școlar general al ISJ Bistrița-Năsăud: "A plecat la baie și s-a pregătit, postând pe o anumită rețea un filmuleț și mesaje de genul «nici nu știți cât sunt de periculos», deci este clar că a premeditat această acțiune."

Anchetatorii vor acum să afle ce l-a determinat să recurgă la acest gest șocant. Între timp, specialiștii readuc în atenție fenomenul radicalizării.

Dan Antonescu, criminolog: "S-a inspirat din filmulețele care circulă pe rețelele de socializare, unde de multe ori astfel de indivizi fac un pact înaintea faptei, fie cu un muzeu, fie cu cine știe ce. La un moment dat, dacă nu mă înșel, s-a referit în postările lui la un muzeu norvegian."

Bunicul agresorului susține că nepotul său a fost victima bullyingului: "S-au format anumite grupuri și pe el l-au dat la o parte. El nu făcea nimic, dar îi puneau piedică sau îl agresau. Părinții s-au dus și i-au spus învățătoarei încă de dinainte de clasa a IV-a."

Specialiștii avertizează că rețelele sociale pot deveni un spațiu în care tinerii vulnerabili sunt expuși ideologiilor extremiste și pot fi atrași spre comportamente violente.

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI: "Elemente precum schimbările fizice și psihologice, procesul de separare ori de individualizare, criza identitară, incertitudinea, dorința de apartenență și spiritul de rebeliune, expunerea la un mediu incontrolabil, precum cel virtual, căutarea unor idealuri și a unor figuri cu care să se identifice pot influența atragerea tinerilor în procese de radicalizare, fără ca ei să realizeze ce li se întâmplă."

DGASPC a deschis o anchetă socială în acest caz. Între timp, adolescentul a fost evaluat și transferat la Secția de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.