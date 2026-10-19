Ce spune ministrul propus pentru învățământul preuniversitar despre atacul elevului din Bistrița: „O palmă peste obrazul fiecăruia”

1 minut de citit Publicat la 18:20 19 Oct 2026 Modificat la 18:20 19 Oct 2026

Sorin Gabriel Ionescu este profesor de istorie și este directorul Colegiului Național Bănățean. Foto: Facebook.com/Sorin Gabriel ionescu

Sorin Ionescu, propunerea PSD pentru funcția de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, a declarat luni, după ce a fost audiat în comisiile de specialitate din Parlament, că ceea ce s-a întâmplat la Bistrița e o palmă peste obrazul fiecăruia dintre noi. Declarațiile au loc în contextul incidentului de la o școală din Bistrița, unde un elev a înjunghiat un coleg şi o profesoară.

Acesta a mai transmis că profesorul trebuie protejat mult mai mult și că e nevoie de o lege în acest sens.

„Profesorul nu mai poate rezolva singur toate problemele din sistemul de Educație.

E nevoie de programe interministeriale care să se ducă spre clase.

Profesorul trebuie protejat mult mai mult. E nevoie de lege!

Partea bună, dacă există una, e ca doamna profesoară e în afara oricărui pericol.

Riscăm ca astfel de incidente să se propage.

Trebuie schimbat statutul cadrului didactic. Cazul de la Bistrița are legătură cum va evolua România.

În urmă cu mulți ani spuneam că la noi nu e cazul să vorbim de droguri în școli, era tabu. Ceea ce s-a întâmplat la Bistrița e o palmă peste obrazul fiecăruia dintre noi”, a declarat Sorin Ionescu.

Reacția acestuia vine după ce luni dimineață, un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa și-a înjunghiat profesoara cu un cuțit și pe un coleg care a sărit să o apere pe femeie.

Atacatorul fusese transferat de curând la această școală. Nu se știe încă ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

Agresorul și-ar fi premeditat fapta și chiar luni dimineață, înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a anunțat atacul șocant pe rețelele sociale.

Procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să decidă dacă acum elevul va fi reținut.

Elevul atacator a fost luat în custodia autorităților după atac.