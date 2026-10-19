Bogdan Ivan anunță un proiect de lege care limitează accesul minorilor la reţelele sociale, după atacul cu cuțitul din Bistrița

Bogdan Ivan spune că incidentul de astăzi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreşedintele PSD, Bogdan Ivan, transmis, luni, pe pagina sa de Facebook, că va propune un proiect de lege care interzice accesul copiilor cu vârste sub 14 ani la reţelele sociale, iar pentru minorii cu vârste peste 14 ani accesul pe social media să fie posibil doar cu acordul şi sub supravegherea părinţilor. Anunțul are loc în urma incidentului de la Bistriţa, unde un elev a înjunghiat un coleg şi o profesoară.

Potrivit acestuia, incidentul de astăzi trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate.

„Ceea ce s-a întâmplat la Bistriţa, unde o profesoară şi un elev au fost înjunghiaţi de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale.

Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenţia, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranţa.

Platformele câştigă miliarde din atenţia utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecinţele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinţilor şi a profesorilor”, a scris prim-vicepreşedintele PSD, Bogdan Ivan, pe Facebook.

El a mai adăugat că parlamentarii care sunt de acord cu acest proiect sunt așteptați îl susţină, „indiferent de culoarea politică”.

Bogdan Ivan a mai precizat că „protecţia copiilor trebuie să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor”.

„Şi dacă va fi nevoie să modificăm şi legislaţia europeană, o vom face. Nu propunem cenzură. Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoţită de responsabilitate, iar protecţia copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor. România nu trebuie să aştepte următoarea tragedie. Şcoala trebuie să rămână un loc al educaţiei şi al siguranţei.

Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecţie. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume. O societate care nu îşi poate proteja copiii în mediul în care aceştia îşi petrec o parte tot mai mare din viaţă are obligaţia să îşi schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum”, a mai scris acesta.

Luni dimineață, un elev de clasa a şaptea de la Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” din Bistriţa și-a înjunghiat profesoara cu un cuțit și pe un coleg care a sărit să o apere pe femeie.

Atacatorul fusese transferat de curând la această școală. Nu se știe încă ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

Agresorul și-ar fi premeditat fapta și chiar luni dimineață, înainte de atac, s-a filmat în baia școlii și a anunțat atacul șocant pe rețelele sociale.

Procurorii au deschis dosar penal pentru tentativă de omor calificat și urmează să decidă dacă acum elevul va fi reținut.

Elevul atacator a fost luat în custodia autorităților după atac.