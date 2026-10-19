Elevii şcolii din Bistrița unde a avut loc atacul cu cuţitul vor face marți cursuri online

Elevii Şcolii gimnaziale "Ştefan cel Mare" din Bistrița vor face cursuri online, marți, 20 octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, unde luni dimineaţa un elev de 13 ani a atacat şi a rănit cu cuţitul o profesoară şi un copil de 12 ani, a decis ca, pentru ziua de marţi, cursurile să se desfăşoare în regim online, potrivit Agerpres.

„Conform hotărârii CA, mâine elevii Şcolii Gimnaziale 'Ştefan cel Mare' îşi vor desfăşura cursurile în regim online", a informat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie.

Conducerea unităţii de învăţământ a luat legătura cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, pentru a oferi consiliere elevilor şcolii, mai ales că 13 dintre ei au suferit atacuri de panică imediat după producerea incidentului.

În ceea ce îl priveşte pe elevul de 13 ani care a comis fapta, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

După apariţia informaţiilor potrivit cărora acesta ar fi publicat pe TikTok imagini şi mesaje înainte de comiterea atacului, cu referire la ceea ce urma să se întâmple, autorităţile au făcut demersuri pentru suspendarea contului respectiv, iar acesta nu mai poate fi accesat în prezent.

Atacatorul fusese transferat de curând la această școală. Nu se știe încă ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.