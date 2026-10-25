Ce se va întâmpla cu salariul minim de la 1 ianuarie 2027. Anunțul lui Florin Manole despre următoarea majorare

Potrivit lui Florin Manole, discuțiile despre salariul minim vor începe în perioada următoare. Foto: Guvernul României

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Alba Iulia, că în perioada următoare vor avea loc discuții privind valoarea salariului minim pe economie. El a precizat că, de la 1 ianuarie 2027, salariul minim brut va rămâne la nivelul actual, de 4.325 de lei.

Potrivit lui Florin Manole, discuțiile despre salariul minim vor începe în perioada următoare, în funcţie de indicatorii pe care Institutul Naţional de Statistică îi va prezenta:

„Discuţia despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informaţiile de la Institutul de Statistică, informaţiile agregate în formula de calcul conform legii, care să ţină cont de productivitate, de toţi indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Naţional tripartit şi la masa dialogului cu sindicatele şi patronatele vom lua o decizie”, a explicat ministrul Muncii.

El a mai spus că va pregăti indexarea pensiilor „conform legii” şi va trimite Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, „pensionarii nu mai pot suporta”. Manole spune că există resurse financiare pentru implementarea majorării pensiilor.

Premierul Luca Niculescu va avea săptămâna viitoare prima întâlnire cu liderii sindicatelor și ai patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit, în contextul nemulțumirilor legate de salarii, pensii și creșterea costului vieții. Sindicaliștii cer măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim cu 675 de lei brut.