Guvernul Niculescu cheamă sindicatele la negocieri, în timp ce se strâng semnături pentru greva generală. Ce se întâmplă cu salariile

Întâlnirea are loc în contextul amenințărilor cu proteste de amploare. FOTO: Agerpres

Premierul Luca Niculescu va avea săptămâna viitoare prima întâlnire cu liderii sindicatelor și ai patronatelor, în cadrul Consiliului Național Tripartit, în contextul nemulțumirilor legate de salarii, pensii și creșterea costului vieții. Sindicaliștii cer măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare, deblocarea veniturilor și majorarea salariului minim cu 675 de lei brut. În schimb, patronatele vor ca următoarea creștere a salariului minim să fie amânată cu cel puțin un an.

Întâlnirea are loc în contextul amenințărilor cu proteste de amploare. Sindicatele din administrația publică strâng de mai multe luni semnături pentru declanșarea unei greve generale, în timp ce greva din sistemul sanitar a fost suspendată, dar ar putea fi reluată în orice moment.

Pe de altă parte, discuțiile au loc în contextul în care deficitul bugetar rămâne o problemă pentru noul guvern. Premierul Luca Niculescu a declarat, chiar după prima ședință de Guvern, că România trebuie să respecte ținta de deficit bugetar asumată și a avertizat că evaluările agențiilor de rating au fost trecute „foarte la limită”.

Sindicatele cer majorări salariale și un calendar pentru noua lege a salarizării

Pe lângă creșterea salariului minim, sindicaliștii solicită păstrarea veniturilor și majorări care să compenseze pierderea puterii de cumpărare. Ei cer, de asemenea, un calendar clar pentru adoptarea noii legi a salarizării, în condițiile în care există șanse reduse ca proiectul să ajungă în Parlament până la sfârșitul acestui an.

Majorările salariale de la 1 ianuarie rămân incerte, iar evoluția veniturilor angajaților din sectorul public depinde de negocierile privind noua lege a salarizării.

Salariul minim pe economie va fi unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor dintre Guvern, sindicate și patronate. Sindicaliștii cer o majorare de 675 de lei brut, în timp ce reprezentanții mediului de afaceri solicită ca următoarea creștere să aibă loc după cel puțin 12 luni de la precedenta majorare.

Patronatele cer, totodată, ca stabilirea salariului minim să se bazeze pe o formulă predictibilă.

Pensiile ar putea fi indexate cu 7,3%

În paralel cu negocierile privind salariile, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor fac calcule pentru o posibilă indexare a pensiilor. Potrivit estimărilor prezentate, pensiile ar putea crește cu 7,3%. Dacă s-ar aplica prevederile legale menționate, indexarea ar trebui să fie de 7,7%.

Nivelul efectiv al majorării și momentul aplicării acesteia rămân de clarificat.

În ultimele zile s-a vorbit despre mai multe variante pentru indexarea de anul viitor, de la o creștere „prudentă” de 5% până la una de aproximativ 7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că estimarea informală a Casei Naționale de Pensii este în prezent de 7,3%, dar a evitat să prezinte procentul drept unul definitiv. „Nu vreau să mă hazardez”, a precizat el.