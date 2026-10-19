Estimarea "informală" pentru indexarea pensiilor în 2027 este de 7,3%. Manole: "Dar nu vreau să mă hazardez"

„Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a declarat Florin Manole. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Florin Manole, propus ministru al Muncii, a declarat luni, la „Sinteza zilei”, că pensiile trebuie indexate conform legii și că povara deficitului bugetar nu trebuie transferată asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități. Ministrul a precizat că estimarea informală a Casei de Pensii privind procentul de indexare este de 7,3%, dar a subliniat că trebuie așteptate cifrele de la finalul anului. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu 5% sau cu 7%, Florin Manole a răspuns: „Suntem mai aproape de 7%”.

„Ministrul de Finanțe ne-a spus că trebuie să fim prudenți. Sigur că asta știam, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm toată povara pe pensionari, pe persoane cu dizabilități.

Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a declarat Florin Manole.

El a explicat că o indexare de 5% nu ar corespunde calculelor raportate la inflație și că procentul exact va putea fi stabilit spre sfârșitul anului.

„Cifrele... cu 5% nu are cum să dea dacă faci calculul pentru că inflația este mult mai mare. O să vină cifrele spre sfârșitul anului. La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez... Trebuie să vedem ce cifre sunt până la finalul anului și mai ales să vedem cât din gaura asta este posibil de acoperit repede cumva”, a spus ministrul Muncii.

Florin Manole a afirmat că deficitul nu poate fi acoperit rapid prin măsuri precum combaterea muncii la negru sau îmbunătățirea colectării veniturilor la ANAF.

„Evident, că nu prin măsuri sistemice, nu poți să combați munca la negru în două luni, nu poți să faci, cred, la ANAF colectare excepțională ca să acoperi așa ceva. În niciun caz povara anului viitor nu trebuie să cadă pe pensionari”, a declarat acesta.

Ministrul a mai spus că va merge la Ministerul Finanțelor pentru a susține aplicarea legii și a indicat că procentul estimat este mai aproape de 7%.

„Mergem spre Ministerul de Finanțe cu aplicarea legii. Până la urmă... Suntem mai aproape de 7%. Este calcul de aplicare a legii, un total de 9,6 miliarde.”