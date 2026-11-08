„Paradisul Diavolului”, cel mai periculos oraș din lume: „Dacă te oprești, te împușcă un lunetist”

7 minute de citit Publicat la 10:00 08 Noi 2026 Modificat la 10:23 08 Noi 2026

La Rinconada, Peru. Foto: Getty Images

Ascuns în Anzii peruvieni, la peste 4.800 de metri altitudine, La Rinconada este un oraș în care goana după aur se împletește cu sărăcia extremă, poluarea și violența. Mii de oameni ajung aici cu speranța că se vor îmbogăți, însă viața în această așezare este o luptă continuă pentru supraviețuire. Nu există un sistem funcțional de canalizare, deșeurile se acumulează în jurul locuințelor, iar autoritatea statului este aproape absentă, potrivit Onet.

Orașul este cunoscut și sub numele de „Paradisul Diavolului”. Aici, jafurile, agresiunile și crimele fac parte dintr-un peisaj în care regulile sunt stabilite adesea de companiile miniere și de grupările care controlează exploatările de aur.

Avertismentele afișate în anumite zone sunt greu de ignorat: „Nu te opri! Oprirea îți poate aduce moartea! Continuă să mergi!”. Pe acoperișuri și în puncte de observație se află paznici înarmați, iar unii dintre ei sunt lunetiști angajați de firmele miniere.

La Rinconada, orașul aflat la cea mai mare altitudine din lume

La Rinconada se află în Anzii peruvieni, la o altitudine cuprinsă între 4.800 și 5.200 de metri. Este considerat cel mai înalt oraș din lume. Există și alte așezări situate la altitudini impresionante, precum Wenquan, în China, aflată la aproximativ 4.850 de metri, sau Korzok, în India, la 4.570 de metri. În Nepal și Tibet există sate amplasate chiar mai sus, însă acestea sunt foarte puțin populate și nu pot fi considerate orașe.

La Rinconada s-a dezvoltat în jurul exploatărilor de aur și este asociată cu o tradiție minieră care datează încă din perioada incașă. De sute de ani, locul atrage oameni convinși că pot găsi aici drumul către o viață mai bună.

Drumul până în oraș este însă o adevărată încercare. Nu există cale ferată sau aeroport, iar singura variantă este deplasarea cu mașini de teren pe drumuri neasfaltate, înguste și periculoase. Alunecările de teren și bolovanii care se desprind de pe versanți pot provoca accidente grave.

La altitudinea respectivă, organismul trebuie să facă față unei cantități mult mai mici de oxigen decât la nivelul mării. În plus, locuitorii se confruntă cu efectele expunerii îndelungate la condiții de altitudine extremă.

Potrivit estimărilor citate de presa internațională, populația orașului ar putea ajunge la 30.000-50.000 de persoane, deși o cifră oficială este de aproximativ 7.000 de locuitori. Creșterea cea mai mare s-a înregistrat între 2001 și 2009, perioadă în care prețul aurului a urcat cu 235%.

› Vezi galeria foto ‹

Foto: Getty Images / Hepta

Cum se câștigă aurul în „Paradisul Diavolului”

Cei mai mulți bărbați vin în La Rinconada singuri , lăsându-și familiile în regiunile de origine, atrași de promisiunea unui câștig rapid. Condițiile de viață de la această altitudine sunt mult prea dure și toxice pentru copii. Bărbații lucrează în mine folosind un sistem numit cachorreo, o formă informală de plată practicată în exploatările miniere.

Regula este simplă, dar extrem de dură: timp de 30 de zile, minerul lucrează pentru companie fără să primească salariu. La finalul perioadei, are dreptul la o singură zi în care poate lua cu el cât minereu poate transporta și îl poate vinde în nume propriu.

Totul depinde însă de noroc. Minereul extras poate conține aur sau poate să nu aibă nicio valoare. Astfel, un om poate munci o lună întreagă fără să câștige nimic.

Femeile caută aurul printr-o altă metodă, numită pallequeo. Ele verifică deșeurile rezultate în urma activităților miniere, în speranța că vor găsi bucăți de minereu care conțin aur și au fost trecute cu vederea.

Câștigurile pot fi considerabile atunci când norocul este de partea lor. Un miner poate găsi, în ziua în care are dreptul să păstreze minereul extras, până la 50 de grame de aur, ceea ce ar putea însemna echivalentul a 2.900 - 3.200 euro. Femeile pot găsi până la 15 grame de aur pe săptămână, cu un câștig estimat la aproximativ 700 de euro.

Aceste sume sunt însă doar posibile câștiguri, nu venituri garantate. Pentru mulți dintre cei care ajung aici, riscul de a munci fără să primească nimic este parte din viața de zi cu zi.

Poluare cu mercur și lipsa condițiilor elementare de trai

Dincolo de pericolele din mine, La Rinconada se confruntă cu probleme grave de mediu și de infrastructură. Deși populația poate ajunge la zeci de mii de oameni, orașul nu dispune de un sistem funcțional de canalizare sau de alimentare cu apă. Nici colectarea organizată a gunoiului nu este asigurată, astfel că deșeurile se adună pe platourile din jurul așezării.

Activitățile miniere au provocat și contaminarea mediului cu mercur. Substanța toxică ajunge în cursurile de apă din Anzi, alături de alte metale grele, iar poluarea se propagă până la lacul Titicaca, cel mai mare lac din America de Sud.

La aceste probleme se adaugă efectele altitudinii extreme. Aerul conține mult mai puțin oxigen decât la nivelul mării, iar expunerea îndelungată poate duce la apariția bolii cronice de munte. Potrivit estimărilor medicale citate în material, până la un sfert dintre locuitori ar putea suferi de probleme asociate lipsei de oxigen.

Un oraș în care polițiștii sunt amenințați cu dinamita

Poate cea mai gravă problemă a orașului rămâne însă lipsa siguranței. La Rinconada este descrisă ca un loc în care autoritatea statului este aproape inexistentă, iar companiile miniere și grupările locale ajung să impună propriile reguli.

Potrivit publicației Express UK, atunci când polițiștii vin în oraș pentru a face arestări sau pentru a aplica legea, minerii îi amenință uneori cu dinamita folosită la detonarea galeriilor subterane.

Cu toate acestea, locul continuă să atragă turiști și creatori de conținut care vor să vadă cum arată viața într-o comunitate dominată de goana după aur. Unul dintre cei care au ajuns aici este un vlogger de pe canalul YouTube Yes Theory.

Acesta a povestit că, odată cu lăsarea întunericului, așezarea cu barăci metalice și clădiri improvizate capătă atmosfera unui decor din filmul „The Purge”, în care, pentru o noapte, oamenii pot comite crime fără să fie pedepsiți.

Vloggerul a vrut să filmeze orașul pe timp de noapte, dar a fost avertizat de agenții de pază că, în zona respectivă, o persoană fusese împușcată recent. Un cameraman care intenționa să filmeze după lăsarea întunericului a fost jefuit și a rămas fără echipament.

„Dacă te oprești, te împușcă un lunetist”

Un alt creator de conținut, italianul Zazza, de pe canalul YouTube „Zazza the Italian”, a decis să viziteze La Rinconada însoțit de doi polițiști. Pe măsură ce se apropia seara, acesta a cerut să nu fie lăsat singur.

Polițiștii i-au explicat cât de periculos este orașul: „Aici se întâmplă de toate: jafuri armate, agresiuni, furturi, crime. În interiorul minelor apar conflicte teritoriale și lupte pentru control. Infractorii îi jefuiesc pe cei care merg pe jos, fură și minereul extras de muncitori, după care dispar fără urmă”.

Identificarea făptașilor este dificilă, au mai explicat agenții, deoarece temperaturile foarte scăzute îi obligă pe oameni să poarte mai multe straturi de haine. Suspecții pot fi astfel greu de recunoscut.

În timpul vizitei, italianul a trecut pe lângă un indicator care l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva ajunsese chiar în apropierea iadului. Pe panou scria: „Proprietate privată, aparține cooperativei miniere. Tragem pentru a ucide. Nu te opri!”.

Polițiștii care îl însoțeau i-au spus că, dacă ar fi rămas câteva clipe în acel loc după-amiaza târziu sau seara, ar fi riscat să fie împușcat de un lunetist. Acesta ar fi fost un agent de securitate privat, angajat de compania minieră pentru a păzi zona.

Potrivit relatării, ordinul de a trage pentru a ucide nu fusese aprobat de autoritățile statului și nici discutat cu acestea. Era o măsură impusă de companiile miniere, care ajunseseră să controleze zona fără să întâmpine prea multă opoziție.

Zazza a renunțat la ideea de a filma orașul noaptea. A spus că se simțea urmărit, că aspectul său atrăgea atenția și că orice deplasare după lăsarea întunericului ar fi fost prea periculoasă.

La Rinconada rămâne un loc al contrastelor extreme: aurul atrage mii de oameni cu promisiunea îmbogățirii, dar viața de zi cu zi înseamnă condiții greu de imaginat, riscuri pentru sănătate și violență. Într-un oraș în care regulile sunt dictate adesea de cei care controlează minele, iar protecția autorităților este aproape absentă, supraviețuirea poate deveni mai importantă decât orice câștig.