Cel mai înalt oraș din lume, unde viața este aproape imposibilă. Este numit „Paradisul Diavolului”

Orașul nu are un sistem funcțional de apă curentă sau canalizare, iar majoritatea alimentelor sunt aduse din zonele joase. Foto: Hepta

Respirația devine un adevărat efort la altitudini extreme. Cu toate acestea, sunt milioane de oameni care trăiesc la mii de metri deasupra nivelului mării. Și poate cel mai dur exemplu este La Rinconada, un oraș din Peru situat între 5.000 și 5.300 de metri altitudine, considerat cea mai înaltă așezare permanentă de pe glob, potrivit timesofindia.com.

Însă viața de aici este departe de orice înseamnă confort. Orașul nu are un sistem funcțional de apă curentă sau canalizare, iar majoritatea alimentelor sunt aduse din zonele joase. Electricitatea a ajuns abia la începutul anilor 2000. Cu toate acestea, mii de oameni continuă să trăiască în La Rinconada. Iar motivul este unul singur: aurul.

Inițial, localitatea apărea ca un simplu campament minier, însă febra aurului a transformat-o într-un oraș permanent. La Rinconada a primit și o reputație sumbră, fiind supranumită „Paradisul Diavolului”, din cauza lipsei legii și a influenței grupărilor criminale, în urma exploziei exploatărilor miniere.

Aici, condițiile de trai sunt extrem de periculoase. Zona este puternic contaminată cu mercur provenit din exploatările ilegale de aur, aerul rarefiat și vaporii toxici afectând constant sănătatea locuitorilor. De exemplu, în rândul minerilor, speranța de viață este de doar 30–35 de ani, aproximativ jumătate din media națională a statului Peru.

Cu toată această realitate dură, oamenii continuă să vină în La Rinconada, cei mai mulți împinși de sărăcie și de speranța că vor găsi suficient aur pentru a-și schimba viața. Realitatea este însă cu totul alta, una nemiloasă: condiții de muncă extrem de periculoase, muncă infantilă, prostituție și violență. Mulți ajung aici cu gândul de a strânge bani și de a pleca, dar rămân până la moarte.

Chiar și locuitorii sunt conștienți că viața lor va fi scurtă. Mulți suferă de boala cronică de altitudine, iar accesul la servicii medicale este extrem de limitat. Cu toate acestea, pentru mulți, plecarea nu este o opțiune.