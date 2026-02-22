Un chinez a crezut că a câștigat un iPhone la petrecerea companiei, dar a fost șocat când a ajung acasă și a văzut ce era în cutie

Bărbatul a spus că a crezut că este marele câștigător al serii, dar s-a dovedit a fi „marele pierzător”. Foto: Getty Images

Un bărbat din China a trecut printr-un adevărat carusel de emoții după ce a descoperit că ultimul model de iPhone, câștigat la petrecerea de final de an a companiei, s-a dovedit a fi doar… două ciocolate și trei acadele.

Bărbatul, cunoscut sub numele de Jiang Jiang, a povestit că firma la care lucrează i-a făcut o farsă, anunțându-l drept câștigătorul marelui premiu al petrecerii: un iPhone 17 Pro Max, potrivit scmp.com.

Originar din provincia Guangdong, din sudul Chinei, Jiang a fost încântat când a primit premiul și a decis să nu deschidă cutia pe loc, ci să aștepte să ajungă acasă pentru a-și surprinde soția.

Potrivit unui videoclip publicat ulterior online, premiul era însoțit de o cutie care arăta autentic, o pungă de cumpărături cu logo-ul brandului și o factură care indica prețul de 9.988 de yuani (aproximativ 1.450 de dolari).

Directorul companiei a anunțat chiar și prețul premiului în timpul petrecerii, iar Jiang a spus că toată lumea a crezut că a câștigat cu adevărat un iPhone.

Însă, când a deschis cutia acasă, a găsit doar două ciocolate, trei acadele și câteva plăci ceramice.

”Marele pierzător” al serii

Bărbatul a spus că a crezut că este marele câștigător al serii, dar s-a dovedit a fi „marele pierzător”.

În timp ce mulți au presupus că organizatorul petrecerii ar fi înlocuit pe ascuns telefonul real cu obiectele ieftine, Jiang a explicat că a fost doar ideea managerului echipei sale, care a vrut să facă o farsă.

El a precizat că angajatorul său nu a aprobat achiziționarea unui telefon și că premiul al doilea a fost doar o pernă.

„Mă așteptam ca anul 2026 să înceapă cu noroc, iar ei au transformat petrecerea de final de an într-o zi de 1 aprilie pentru mine”, a declarat Jiang.

Bărbatul a spus că nu are nevoie de telefon, dar a cerut ca persoana care a pus la cale farsa să își ceară scuze public.

Multe companii din China organizează petreceri de final de an în jurul Anului Nou Lunar, care anul acesta cade pe 17 februarie.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale și-au exprimat solidaritatea cu Jiang.

Unii au povestit despre premiile considerate ridicole oferite de propriile companii. O persoană a spus că marele premiu la firma sa a fost o întâlnire individuală cu șeful.

Alții au afirmat că premiile au constat într-o fotografie cu șeful și un autograf din partea angajatorului.

„Pot să primesc autograful șefului pe contractul meu de mărire salarială?”, a comentat un utilizator online.

„Aceste premii arată doar că firmele nu își respectă angajații și sunt zgârcite”, a scris altcineva.

„Petrecerea de final de an ar trebui să fie o ocazie de a celebra munca angajaților, nu de a linguși șeful”, a comentat un al treilea utilizator.