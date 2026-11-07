Ciprian Ciucu spune că „nu mai ține minte” că i-a numit „agitați” pe cei de la USR: „O tâmpenie scoasă din context”

2 minute de citit Publicat la 19:11 07 Noi 2026 Modificat la 19:15 07 Noi 2026

Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, spune că nu-și mai aduce aminte că i-a numit pe cei de la USR „agitați” și spune că întreaga discuție despre subiect este irelevantă și o „tâmpenie scoasă din context”. „«Agitați» sau nu, USR este de partea bună a istoriei contemporane”, a mai spus Ciucu, adăugând și că a „militat câteva minute bune” pentru realizarea „polului de modernizare cu partenerii din USR”.

„O fi țânțar, o fi armăsar... eu cred că lumea se plictisește.

În lipsă de subiecte peste week-end unii se isterizează că i-aș fi făcut eu pe cei de la USR «agitați».

Evident că e o tampanie, scoasă din context. Nici măcar nu a fost o declarație de presa. Oi fi zis ceva despre toate partidele în cadrul unei intalniri interne, este atât de irelevant încât nici nu mai țin minte.

Dar partea aia în care am militat câteva minute bune să facem polul de modernizare cu partenerii din USR, nu au dat-o, nu-i așa?!

«Agitați» sau nu, USR este de partea bună a istoriei contemporane.

Un ziarist local infiltrat la o intâlnire internă de partid a inventat o știre despre nimic...”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ce declarații a făcut Ciucu

Ciucu a făcut declarațiile la o întâlnire internă a PNL de la Buzău, unde a făcut o evaluare a partidelor parlamentare de la București, spunând despre membrii AUR că sunt „neofasciști și populiști”, de PSD că „nu mai are lider” și de cei de la USR că sunt „agitați”.

„AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii”, a declarat Ciucu, care a spus că a mai afirmat asta şi public.

Despre PSD, primarul capitalei a spus că partidul pare puternic la Buzău, dar este în declin la nivel naţional.

„PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioşi”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Bucureştiului este de părere că, în schimb, PNL are „un candidat care se vede”, cu încredere mare în sondaje.

Ciprian Ciucu a povestit şi o discuţie cu un om de afaceri. Acesta i-ar fi spus că, deşi Bolojan i-a crescut impozitul pe dividende, nu îl poate urî, pentru că „a făcut ceea ce era corect” şi altfel ţara ar fi intrat în colaps.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic”, a spus primarul general.