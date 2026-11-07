Ciprian Ciucu, declarații surpriză despre USR: "Un partid de agitați care contestă orice"

1 minut de citit Publicat la 12:20 07 Noi 2026 Modificat la 13:01 07 Noi 2026

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul general municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a lansat critici la adresa celorlalte partide de pe scena politică națională, în cadrul unei întâlniri cu membrii PNL din Buzău. "AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi", a afirmat acesta, în timp ce, despre PSD, a susţinut că nu mai are lider: "Manda? Hai să fim serioşi", a subliniat edilul Capitalei în timpul discursului.

În intervenția sa, Ciprian Ciucu a caracterizat AUR drept un partid de "extremiști neofasciști", a criticat PSD pentru absența unor lideri și a formulat observații critice inclusiv la adresa USR.

"AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii", a declarat Ciucu, care a spus că a mai afirmat asta şi public.

Despre Partidul Social Democrat, edilul Capitalei a spus că partidul pare puternic la Buzău, dar este în declin la nivel naţional.

"PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioşi", a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Bucureştiului este de părere că, în schimb, PNL are "un candidat care se vede", cu încredere mare în sondaje.

Ciprian Ciucu a povestit şi o discuţie cu un om de afaceri. Acesta i-ar fi spus că, deşi Bolojan i-a crescut impozitul pe dividende, nu îl poate urî, pentru că "a făcut ceea ce era corect" şi altfel ţara ar fi intrat în colaps.

"Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic", a spus edilul Capitalei.