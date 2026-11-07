Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei

4 minute de citit Publicat la 08:00 07 Noi 2026 Modificat la 08:00 07 Noi 2026

Ninoslava Jovic, în vârstă de 41 de ani, din Serbia, a fost adăugată pe lista celor mai căutați infractori din Europa a Europol FOTO: politie.nl

O femeie din Serbia a fost adăugată pe lista celor mai căutați infractori din Europa a Europol, după ce ar fi ajutat o bandă de hoți după un jaf de bijuterii în valoare de 33.000.000 de lire sterline (aproape 40.000.000 de euro).

Ninoslava Jovic, în vârstă de 41 de ani, din orașul Niš, Serbia, este acuzată că a ajutat la jaful comis în iunie 2022, în cadrul târgului de artă și antichități TEFAF, organizat la Maastricht, în Țările de Jos, potrivit Metro.

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Ea a fost inclusă acum pe lista celor mai căutați infractori din Europa a Europol, alături de patru bărbați sârbi acuzați de implicare în spectaculosul jaf. Poliția olandeză oferă o recompensă de 16.690 de lire sterline pentru informații care să ducă la arestarea acestora.

Cum a contribuit Jovic la jaf

Potrivit anchetatorilor, Jovic nu a participat efectiv la spargerea vitrinelor și nici la sustragerea bijuteriilor. În schimb, este suspectată că i-a ajutat pe cei patru bărbați să fugă și le-a oferit sprijin logistic, inclusiv prin organizarea unor locuri de cazare în care aceștia să se poată ascunde.

Presa sârbă spune că femeia ar fi fost filmată în timp ce conducea unul dintre autoturismele închiriate pentru fuga infractorilor. De asemenea, se crede că ea ar fi închiriat apartamente folosite de suspecți în timp ce aceștia traversau Austria și Ungaria, îndreptându-se spre Serbia.

Poliția crede că Jovic locuiește în prezent în Serbia, ultima sa locație cunoscută fiind orașul Niš, însă avertizează că aceasta ar putea călători și în alte țări.

Potrivit descrierii furnizate de poliție, femeia are ochii căprui, părul blond sau șaten și tatuaje distinctive pe ambele antebrațe. Pe brațul drept are tatuat numele „Selena”, scris cu litere elegante, în timp ce pe brațul stâng apare cuvântul „Faith” („Credință”), realizat într-un stil caligrafic.

Anchetatorii menționează, de asemenea, că femeia are buzele pline ca urmare a unei intervenții estetice.

Cine sunt bărbații care au comis jaful

Cei patru bărbați căutați alături de ea sunt Aleksandar Cenic, în vârstă de 50 de ani, Aleksandar Stojiljkovic, în vârstă de 50 de ani, Dusko Dimitrijevic, în vârstă de 50 de ani, și Bratislav Stojanovic, în vârstă de 41 de ani.

Suspecții au fost adăugați pe lista celor mai căutați infractori din Europa a Europol la data de 29 octombrie, în urma unei anchete care a durat mai bine de patru ani.

„Am obținut informații despre nume, pseudonime, imagini și locurile în care s-ar putea afla suspecții”, a declarat un coordonator al anchetei desfășurate de poliția olandeză.

Acesta a adăugat că Serbia nu își extrădează propriii cetățeni, motiv pentru care autoritățile olandeze speră să obțină informații despre deplasările acestora, astfel încât să poată fi arestați dacă părăsesc țara.

Anchetatorii au dezvăluit, de asemenea, că același târg de artă ar fi fost vizat de o tentativă de jaf anterioară, în martie 2020.

Informațiile recuperate din comunicațiile criptate Sky ECC au făcut legătura între cel puțin unul dintre cei cinci suspecți și tentativa respectivă, abandonată după ce expoziția a fost închisă în timpul pandemiei de COVID-19.

Cum a fost comis jaful și ce a urmat

Jaful propriu-zis a avut loc în timp ce vizitatorii se aflau în incinta prestigioasei expoziții.

Patru bărbați îmbrăcați în costume elegante, purtând șepci și ochelari, s-au apropiat de un stand de bijuterii aparținând companiei londoneze Symbolic & Chase, după care au spart vitrinele de sticlă cu ajutorul unor ciocane.

Unii dintre membrii bandei erau înarmați cu obiecte care păreau a fi pistoale și i-au amenințat pe vizitatori, în timp ce complicele lor a sustras bijuteriile.

Nicio persoană nu a fost rănită în timpul jafului, iar membrii bandei au fugit cu trotinete electrice, continuându-și ulterior deplasarea cu ajutorul unor vehicule închiriate.

Anchetatorii cred că bărbații au stat în Belgia, în orașele Liège și Verviers, apoi au călătorit prin Germania, Austria și Ungaria, până să ajungă în Serbia.

Poliția caută, de asemenea, informații despre alte două femei care au returnat unul dintre autoturismele închiriate pentru fuga infractorilor unei companii de închirieri auto din apropierea Aeroportului Frankfurt, în Germania, la data de 2 iulie 2022.

Cele două femei nu sunt suspectate de implicare în jaf, însă anchetatorii doresc să discute cu ele, întrucât este posibil să dețină informații care ar putea contribui la localizarea fugarilor.

Trei diamante din bijuteriile furate au fost recuperate între timp: unul în Israel, altul în Hong Kong și un al treilea în Botswana, la începutul acestui an.

Printre obiectele de valoare care nu au fost încă recuperate se numără un colier cu un diamant galben rar, estimat la o valoare de 27.000.000 de lire sterline.

Anchetatorii companiei de asigurări au oferit separat o recompensă de 500.000 de lire sterline pentru informații care să ducă la recuperarea bijuteriilor furate.

Poliția olandeză face apel la toate persoanele care îi recunosc pe suspecți sau care cunosc locurile în care aceștia s-ar putea ascunde să furnizeze informații autorităților.

Totodată, polițiștii avertizează populația să nu încerce să se apropie direct de persoanele date în urmărire.