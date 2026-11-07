Proiectul record pentru România și Uniunea Europeană, inaugurat în Gorj. Rovana Plumb: "Este un moment istoric"

Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, Gabriela Mladin, reporter Antena 3 CNN, şi Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un moment așteptat de sute de mii de oameni a fost marcat sâmbătă, la Craiova: înainte de ora 12:00, la robinetele locuitorilor a început să curgă apă de izvor captată de la Isvarna, din județul Gorj. Este rezultatul unui proiect-record din România şi din Uniunea Europeană, realizat cu fonduri europene și care leagă județele Gorj și Dolj. Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, care a coordonat pregătirea proiectului și alocarea finanțării, a vorbit azi, la Antena 3 CNN, despre importanța investiției, pe care a descris-o drept "un moment istoric", și a evidențiat colaborarea cu primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și cu fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Sâmbătă, înainte de ora 12:00, la robinetele locuitorilor din municipiul Craiova a început să curgă apă de munte. Captată la Isvarna și transportată către Craiova, apa de izvor asigură, totodată, alimentarea a 14 localități din județele Gorj și Dolj. Astfel, în total, există sute de mii de beneficiari ai investiţiei care depăşeşte 500 de milioane de euro.

În vremea în care s-a semnat, s-a demarat acest proiect, considerat cel mai mare din Uniunea Europeană, cu fonduri europene, Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, şi Eugen Teodorovici, fost ministru al Economiei şi Finanţelor din România, l-au aprobat.

"Este un moment istoric, pentru că am avut o misiune istorică, fiind cel mai mare proiect, în primul rând, o investiţie care uneşte două judeţe: Dolj şi Gorj şi care aduce comunităţile împreună. O investiţie esenţială, pentru că accesul la apa potabilă este un drept fundamental, nu un lux. Mă bucur foarte mult că am putut, în calitate ministru al Fondurilor Europene, să coordonez pregătirea acestui proiect.

Desigur, am făcut şi alocarea pentru finanţare. Dar să ştiţi că nu se putea face absolut nimic dacă nu aveam un partener local de nădejde şi vreau să o felicit pe doamna Lia Olguţa Vasilescu, pentru că, împreună, atât eu, cât şi doamna primar Olguţa Vasilescu, cât şi domnul ministru Eugen Teodorovici, am reuşit să depăşim şi să învingem orice barieră administrativă, astfel încât să demonstrăm că ne ţinem de cuvânt ", a declarat, pentru Antena 3 CNN, Rovana Plumb, sâmbătă, 7 noiembrie 2026.

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN dacă misiunea pe care a avut-o în cadrul proiectului-record care unește două județe, Eugen Teodorovici a răspuns:

"Nu, eu am făcut treaba uşoară, pentru că era doamna ministru Rovana Plumb, doamna primar Olguţa Vasilescu, ambiţie şi eu, ca bărbat, am făcut treaba uşoasă. Doamnele, cum spuneam, au fost ele care, într-adevăr, au dovedit că, atunci când vrei ceva să faci, mai ales pentru oameni, cu siguranţă, poţi s-o faci. Au trecut ceva ani, pentru că este o lucrare complexă, cum foarte bine, dumneavoastră aţi spus. Am văzut multe proiecte de apă în România, alimentări cu apă, canalizări, tratare".

Ulterior, acesta a mai precizat următoarele aspecte: "Să ştiţi că trebuie spus un lucru: multe comunităţi sau mulţi edili pot avea bani, au acces la bani. Acum, că nu fac toţi lucrurile bune nu este suficient. De-asta subliniez: ambiţia doamnei Olguţa Vasilescu face diferenţa şi este un exemplu de urmat.

Trebuie să spun că a fost o surpriză plăcută pentru mine să fiu invitat, asta pentru că există oameni care, totuşi, nu uită, să zic aşa: lucrurile bune. Şi aici, doamna primar Lia Olguţa Vasilescu, trebuie să o spun – olteanul tot oltean rămâne, ceea ce este un lucru foarte bun pentru noi toţi, pentru ţară".