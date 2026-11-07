Craiova, alimentată cu apă de izvor printr-o investiţie de 500 de milioane de euro. "Un proiect care se face o dată la 100 de ani"

Craiova, alimentată cu apă de izvor printr-o investiţie UE de 500 de milioane de euro. "Un astfel de proiect se face o dată la 100 de ani". Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Inaugurarea sistemului de aducţiune a apei, firul doi, Izvarna-Craiova, a avut loc sâmbătă, în județul Gorj. Proiectul, care presupune construirea, în condiţii speciale în patru ţări, a unei conducte de 123 de kilometri și o investiție de peste 500 de milioane de euro, va asigura alimentarea cu apă potabilă de munte a municipiului Craiova și a localităților aflate pe traseu. Prezentă la eveniment, primarul Lia Olguța Vasilescu a declarat pentru Antena 3 CNN că este "cea mai fericită zi" din activitatea sa de edil, subliniind că o asemenea investiție se realizează "o dată la 100 de ani". Potrivit acesteia, proiectul este cel mai mare de acest fel din Uniunea Europeană și a presupus aproximativ 7.000 de exproprieri, conducta traversând 16 localități până la Craiova.

Sistemul de aducţiune a apei pentru municipiul Craiovei, un proiect uriaş, care se întinde pe o distanţă de peste 120 de kilometri, a fost dat în folosinţă sâmbătă dimineaţa în cadrul unei ceremonii. Este cea mai mare investiție în infrastructura de apă din Oltenia de după 1990. Acesta aduce apă potabilă de munte direct de la sursele Isvarna și din Lacul Tismana către Craiova și localitățile de pe traseu.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a fost prezentă astăzi, la Isvarna, judeţul Gorjm unde se află staţia de captare a apei şi a dezvăluit informaţii despre lucrarea-record în transportul apei din România.

"Pentru mine cred că este cea mai fericită zi din activitatea mea de primar, pentru că un astfel de proiect se face o dată la 100 de ani. ca să vă dau câteva detalii despre proiect: 123 de kilometri, pe care îi parcurge o conductă de apă până la Craiova ca să putem să alimentăm oraşul, o conductă care s-a fabricat în condiţii speciale – în patru ţări concomitent –, pentru că nu se mai fabricau astfel de conducte atunci când ne-am apucat noi să implementăm proiectul respectiv. Şi valoarea proiectului este de peste 500 de milioane de euro. Este cel mai mare proiect de aducţiune de apă din Uniunea Europeană; 7.000 de exproprieri, ca să vă faceţi o idee, trece prin 16 localităţi până ajunge la Craiova", a precizat Lia Olguța Vasilescu în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, aceasta a mai adăugat următoarele informaţii: "Iar începând de astăzi, cetăţenii oraşului Craiova vor beneficia de apă de izvor de munte de cea mai bună calitate, care nu necesită tratare şi care cred că este un vis pe care l-au avut toţi primarii din 1960 încoace, pentru că toţi l-au promis. Şi, iată, că azi, am reuşit să-l realizăm".

Olguţa Vasilescu: "S-au făcut foarte multe teste vizavi de calitatea apei"

"Da, este o apă care are o calitate foarte bună. Cred că, de astăzi, craiovenii vor avea cea mai bună apă de izvor de munte la robinet. Nu cred că există alte localităţi din România care să fie alimentate cu apă de izvor de munte. În orice caz, nu de la o asemenea distanţă: de 123 de kilometri. Aşa cum vă spuneam mai devreme, nu are nevoie de tratament, practic este apa de izvor cum ar fi ea îmbuteliată la pet-uri sau la sticla de sticla, cum o luăm din magazin, dar nici aceia nu este de calitate atât de bună.

S-au făcut foarte multe teste vizavi de calitatea apei şi a reieşit că este o apă cu calităţi extraordinare. Chiar am fost zilele trecute la o fabrică de bere, nu ştiu dacă am voie să dăm numele, care fabrică berea cu apă de Isvarna şi care ne spuneau că este cea mai bună combinaţie de minerale dintre toate fabricile de bere care există în Europa", a mai menţionat primarul municipiului Craiova.