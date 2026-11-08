De la disputa pentru broscuțele din Gorj la o investiție de 500 de milioane de euro. Proiectul care aduce apă de izvor la Craiova

De la disputa pentru broscuțele din Gorj la o investiție de 500 de milioane de euro. Proiectul care aduce apă de izvor la Craiova. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Lia Olguţa Vasilescu

Un proiect de infrastructură de importanță majoră pentru Oltenia a fost inaugurat sâmbătă, în localitatea Costești, județul Gorj. Cel mai mare proiect de aducțiune a apei din România va asigura alimentarea cu apă a municipiului Craiova și a mai multor localități din județele Dolj și Gorj. Noua sursă, Izvarna II, a intrat în funcțiune ieri, iar lucrările pentru investiţia de peste 500 de milioane de euro au fost finalizate după şapte ani. Proiectul a stârnit și controverse de mediu, după ce un ONG a avertizat că broscuțele din pârâul Orlea ar putea rămâne fără apă.

De la disputa pentru broscuțele din Gorj la o investiție de 500 de milioane de euro

Cea mai complexă lucrare de acest tip de captare și transport al apei pentru municipii din România a fost inaugurată sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Sistemul aduce apă de izvor de la zeci de kilometri distanță.

"Sunt 123 de kilometri pe care îi parcurge o conductă de apă până la Craiova, ca să putem să alimentăm orașul; o conductă care s-a fabricat în condiții speciale, în patru țări, concomitent, pentru că nu se mai fabricau astfel de conducte atunci când ne-am apucat noi să implementăm proiectul respectiv. Și valoarea proiectului este de peste 500 de milioane de euro", a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Proiectul istoric a ajuns la final și a fost pus în funcțiune, deși implementarea nu a fost lipsită de dificultăți.

"Depăşirea blocajelor cauzate de avize, în special a avizului de mediu, unde am crezut că se blochează total acest proiect, pentru că un ONG a reclamat, la vremea respectivă, că broscuţele din pârâul Orlea vor rămâne fără apă în care să se bălăcească dacă noi transferăm această apă la Craiova", a precizat edilul municipiului Craiova în timpul discursului său de ieri, la evenimentul de inaugurare, care a avut loc în localitatea Costești, județul Gorj.

La inaugurarea sursei de apă au fost prezenți doi foști miniștrii care au contribuit la realizarea acestuia alături de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

"O nouă investiție care unește două județe: Dolj și Gorj, și care aduce comunitățile împreună. O investiție esențială, pentru că accesul la apă potabilă este un drept fundamental, nu un lux", a declarat Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, pentru Antena 3 CNN.

"Când vrei ceva să faci, mai ales pentru oameni, cu siguranță, poți s-o faci. Au trecut ceva ani, pentru că este o lucrare complexă, cum foarte bine dumneavoastră ați spus. Am văzut multe proiecte de apă în România, alimentări cu apă, canalizare, tratare apă uzată. Să știți că trebuie spus un lucru: multe comunități sau mulți edili pot avea bani, au acces la bani. Acum, că nu fac toți lucrurile bune nu este suficient. De-asta subliniez: ambiţia doamnei Olguţa Vasilescu face diferenţa şi este un exemplu de urmat", a menţionat Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe, la Antena 3 CNN, sâmbătă.

Evenimentul de inaugurare a sursei de apă de la Izvarna a reunit persoanele care au contribuit, de-a lungul anilor, la realizarea proiectului. În cadrul ceremoniei, cei implicați în implementarea investiției au primit distincții pentru contribuția lor.

"S-a finalizat investiția: un proiect, pe fonduri europene, sunt bani europeni aici; sunt investiții complicate, complexe, vă dați seama, trecând prin 12 localități, prin două județe, cu tot ce înseamnă proceduri, dar, pe de altă parte, mai arată un lucru: când autoritățile administrației publice locale colaborează și lucrează bine, efectele se văd", a precizat Cosmin Vasile, președinte CJ Craiova.

Dintre cei peste 450.000 de beneficiari ai proiectului, mai mult de 50.000 sunt locuitori ai județului Gorj au la robinete apă de izvor, provenită de la Isvarna, odată cu punerea în funcțiune a investiției ce asigură alimentarea municipiului Craiova.

"Era firesc, așa cum am spus, să dăm susţinere acestui proiect (n.r.: cel demarat de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu), pentru că avem peste 50.000 de beneficiari pe axul acestei conducte: avem nouă localităţi. Şi, cu siguranţă, vom prelungi şi vom alimenta şi alte localităţi, pentru că asta a fost discuţia şi înţelegerea. Suntem 50.000 de cetăţeni, care acum, de astăzi, beau apă de Isvarna", a declarat Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Județean Gorj, în timpul declaraţiilor făcute sâmbătă după-amiaza, la Antena 3 CNN.

Pe lângă municipiul Craiova, sursa de apă Izvarna II - Craiova asigură apă potabilă și pentru alte 14 localități din județele Dolj și Gorj.