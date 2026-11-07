Peste 50.000 de gorjeni beneficiază de apa de izvor de la Isvarna, odată cu inaugurarea proiectului care alimentează Craiova

Peste 50.000 de gorjeni beneficiază de apa de izvor de la Isvarna, odată cu inaugurarea proiectului care alimentează Craiova. Sursa colaj foto: Facebook/Lia Olguţa Vasilescu

Inaugurarea sistemului de aducțiune a apei Izvarna-Craiova aduce beneficii nu doar locuitorilor din municipiul Craiova, ci și comunităților din județul Gorj. Peste 50.000 de oameni din nouă localități gorjene beneficiază, începând de sâmbătă, de apă de munte de la Isvarna, prin intermediul conductei care traversează cele două județe. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat azi, la Antena 3 CNN, că autoritățile pregătesc și un alt proiect european, în valoare de 200 de milioane de euro, prin care municipiul Târgu Jiu va fi alimentat, la rândul său, cu apă de munte.

Proiectul record din România şi Uniunea Europeană presupune o conductă de 123 de kilometri, fabricată în condiții speciale, simultan în patru țări, în condițiile în care astfel de conducte nu se mai produceau la momentul demarării lucrărilor. Investiția depășește 500 de milioane de euro, a necesitat aproximativ 7.000 de exproprieri și traversează 16 localități până la Craiova.

Apa de izvor captată la Isvarna și transportată către Craiova asigură, totodată, alimentarea a 14 localități din județele Gorj și Dolj.

"Nu sunt invidios, pentru că şi noi (n.r.: judeţul Gorj) suntem în proiect. În plus, suntem beneficiarii acestui proiect european de 200 de milioane de euro, care va alimenta municipiul Târgu Jiu tot cu apă de munte. Era firesc, aşa cum v-am spus, să dăm susţinere acestui proiect (n.r.: cel demarat de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu), pentru că avem peste 50.000 de beneficiari pe axul acestei conducte: avem nouă localităţi. Şi, cu siguranţă, vom prelungi şi vom alimenta şi alte localităţi, pentru că asta a fost discuţia şi înţelegerea. Suntem 50.000 de cetăţeni, care acum, de astăzi, beau apă de Isvarna. ", a subliniat Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Județean Gorj, în timpul declaraţiilor făcute sâmbătă după-amiaza, la Antena 3 CNN.

Tot astăzi, primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a menţionat la Antena 3 CNN că locuitorii oraşului beneficiază de apă de izvor de munte, de calitate superioară, care, potrivit acesteia, nu necesită tratare.

Lia Olguţa Vasilescu a amintit că alimentarea Craiovei cu apă de munte a fost un obiectiv promis de mai mulți primari încă din 1960, dar care a devenit realitate abia acum.

Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici se numără printre cei care au contribuit la proiectul record pentru România şi Uniunea Europeană.