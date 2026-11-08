Cel mai mare proiect de apă cu fonduri europene din România, finalizat după 7 ani: Peste 450.000 de beneficiari

Cel mai mare proiect de apă cu fonduri europene din România, finalizat după 7 ani: Peste 450.000 de beneficiari. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Lia Olguţa Vasilescu

Alimentarea Craiovei cu sursa de apă de la Isvarna II este cel mai mare proiect din Europa cu fonduri europene. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a șapte ani, fiind întârziate de pandemia de COVID-19 și de demersurile organizațiilor de mediu. Conducta de la Isvarna, realizată special în patru ţări, asigură alimentarea cu apă pentru peste 450.000 de persoane. "Un proiect care nu înseamnă doar kilometri de conductă, investiții și cifre, înseamnă siguranță, sănătate, dezvoltare și, mai ales, în viitor pentru comunitățile noastre. Este un moment istoric pentru regiunea noastră", a precizat directorul general al Compania de Apă Oltenia, Alin Șuiu.

De firul II Isvarna-Craiova era nevoie, după ce sursa Isvarna I se învechise și suferise mai multe avarii. Fostul director al Companiei de Apă Oltenia își amintește de toate problemele apărute pe parcursul derulării proiectului.

"Apa pe care aţi văzut-o izvorăște din Munții Vrancei, ajung la ea, pe parcurs, și alți afluenți, ce contribuie şi, ulterior, vine la noi. S-a pus un martor, cu câțiva ani în urmă, zeci de ani în urmă, în Munții Vrancei și l-am găsit în vremuri de la Isvarna. Totodată, vreau să vă spun că niciodată, cel puțin de cât știu eu, 35, 40, 50 de ani, apa din drept nu a scăzut nivelul. (...). Peste 1.000.000 euro pe kilometru – investiție grea, finanțare grea, dar toate astea s-au depășit, creându-mi și mie o stare emoțională, că văd un vis împlinit", a subliniat Constantin Mitriță, fost director general al Companiei de Apă Oltenia în timpul discursului său de la inaugurarea care a avut loc într-o localitate din judeţul Gorj.

Ani de zile, proiectul a întâmpinat dificultăți, dar acum, peste 450.000 de oameni se bucura de apă pură de izvor direct la robinete.

"Cel mai mare proiect de alimentare cu apă finanțat de Uniunea Europeană în istoria sa, de la înființare până în prezent. Un proiect care nu înseamnă doar kilometri de conductă, investiții și cifre, înseamnă siguranță, sănătate, dezvoltare și, mai ales, în viitor pentru comunitățile noastre.

Este un moment istoric pentru regiunea noastră! Am demonstrat că municipiul Craiova și localitățile de pe traseu au nevoie de o sursă sigură, sustenabilă și de calitate de alimentare cu apă, o sursă de apă, care nu necesită tratare", a declarat Alin Șuiu, directorul general al Compania de Apă Oltenia S.A.

Realizarea proiectului a durat peste un deceniu, iar valoarea sa depăşeşte 500 de milioane de euro. Dintre cei peste 450.000 de beneficiari ai proiectului, mai mult de 50.000 sunt locuitori ai județului Gorj, care vor beneficia de apă de izvor provenită de la Isvarna, odată cu punerea în funcțiune a investiției ce asigură alimentarea municipiului Craiova.

În ceea ce privește realizarea tehnică a investiției, primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat că au fost necesare conducte de mari dimensiuni, fabricate la comandă simultan în patru țări – Polonia, Turcia, Germania și Spania. Traseul de 123 de kilometri a presupus numeroase lucrări inginerești complexe, cea mai dificilă fiind, potrivit edilului, subtraversarea barajului de la Vârț, unde săpăturile au ajuns la o adâncime de peste 15 metri sub baraj.

"123 de kilometri de conductă, cu numeroase provocări inginerești, dintre care cea mai mare cred că a fost subtraversarea barajului de la Vârț, la peste 15 metri săpătură în adâncime sub baraj" a afirmat edilul Craiovei

Inaugurarea Firului II al aducțiunii de apă Isvarna-Craiova a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, la Costești, județul Gorj.