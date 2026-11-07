Investiția record care unește două județe. Cum a decurs proiectul pentru firul al doilea al aducțiunii Isvarna - Craiova

3 minute de citit Publicat la 16:06 07 Noi 2026 Modificat la 16:09 07 Noi 2026

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, la inaugurarea sistemului de aducțiune a apei Izvarna-Craiova. Sursa foto: Faebook/Lia Olguța Vasilescu

Cel mai mare traseu de aducțiune a apei din România începe la Izvarna, un sat din judeţul Gorj, şi se termină la Craiova, judeţul Dolj. Firul II al aducțiunii Isvarna-Craiova a fost inaugurat sâmbătă, 7 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate în satul Costești, județul Gorj. Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici, foşti miniştri la Fondurile Europene, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Deși lucrările la conductă construită special în patru ţări au fost finalizate încă de la începutul verii, punerea în funcțiune a fost precedată de efectuarea testelor de presiune pe întreaga lungime a acesteia.

"Cu ce să încep? Cu reușita? Da, dar știți de ce s-au întâmplat toate acestea? Pentru că a existat un parteneriat solid, un parteneriat solid între ministere și doamna Lia Olguța Vasilescu, ca primar – un partener local de nădejde. O cunoașteți cu toții pe doamna Olguța Vasilescu, știți cât este de bătăioasă, de ambițioasă și cât de tenace. (...).

Am reuşit să finanțăm o investiție atât de mare din puținii bani alocați pentru România în acea perioadă. Postul de mediu era atunci gestionat de către mine, în calitate de ministru, bineînțeles, cu echipa pe care o coordonam, și am reușit să învingem toate barierele administrative, demonstrând că atunci când pui pe primul loc profesionalismul și interesul pentru cetățeni, se poate să dărâmi orice barieră.

Această investiție nu reprezintă doar un proiect economic. Din punctul meu de vedere, și sunt convinsă că sunt în asentimentul dumneavoastră, este, în primul rând, o investiție despre demnitate, despre sănătate, despre respectul pe care statul român îl datorează fiecărui cetățean", a declarat Rovana Plumb în timpul discursului de astăzi, după ce a păşit pe scena evenimentului.

Cum a decurs proiectul pentru firul al doilea al aducțiunii Isvarna-Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a povestit într-o postare pe social media că proiectul a pornit de la o întrebare aparent simplă: dacă Viena a reușit, în urmă cu 150 de ani, să aducă apă din Alpi de la o distanță de peste 150 de kilometri, de ce nu ar putea fi realizat un proiect similar și pentru Craiova?

"Și așa a început proiectul despre care nimeni nu credea că se va putea finaliza", a scris edilul pe contul său de Facebook, unde a prezentat următoarele date:

13 ani de implementare a proiectului dintre care 4 ani proiectare, 4 ani construcție si restul obținere de avize, acorduri, hotărâri de consilii, 7000 de exproprieri, depășirea blocajelor cauzate de avizele de mediu pentru asigurarea climatului de supraviețuire pentru broscuțele din pârâul Orlea, problemele din pandemie cu creșterea prețurilor la materiale etc. Aici vreau să remarc faptul că și în comunism construcția firului 1 Isvarna a durat 7 ani. La noi, cei 6 ani în plus au fost mâncați de birocrație;

peste 500 milioane euro valoarea totală a proiectului, care includea și canalizarea;

conductă de mari dimensiuni care s-a fabricat special pentru această aducțiune în 4 țări consecutiv: Spania, Germania, Polonia și Turcia;

123 de km de conductă cu numeroase provocări inginerești cum ar fi subtraversarea barajului de la Vârț, la peste 15 metri adâncime.

"Viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile! Craiova nu mai are însă această problemă, cel puțin în următorii o sută de ani, cât este garantat Firul Isvarna 2! Craiovenii vor bea, începând de astăzi, cea mai pură apă de izvor de munte", a mai transmis primarul municipiului Craiova.

Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici se numără printre cei care au contribuit la proiectul record pentru România şi Uniunea Europeană. Apa de izvor captată la Isvarna și transportată către Craiova asigură, totodată, alimentarea a 14 localități din județele Gorj și Dolj.

De la acest fir II vor fi alimentate cu apă de munte localitățile: Craiova, Filiași, Brădești, Coțofenii din Față, Coțofenii din Dos, Breasta, Scăești, Braloștița, Mischii, Ghercești, Cârcea, Almăj, Ișalnița, Șimnicu de Sus și Pielești (cartier Magnolia), din județul Dolj, respectiv Rovinari, Brănești, Câlnic, Godinești, Plopșoru, Telești, Tismana, Țânțăreni și Bâlteni, din județul Gorj.

Primul fir al aducțiunii de la Isvarna, cu o lungime de 117 kilometri, a fost realizat în perioada 1963 - 1966. Timpul și-a pus amprenta, așa că se impunea o conductă nouă de aducțiune. S-a încercat proiectarea și executarea unui al doilea fir în anii 1991 - 1993, dar demersul a fost întrerupt din lipsă de fonduri. Ideea firului II de aducțiune a fost reluată în 2013.