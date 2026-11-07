Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros

Parcul de Stat Crater of Diamonds este unul dintre puținele locuri din lume unde oricine poate căuta diamante și poate păstra tot ceea ce găsește. Sursa foto: Getty Images

În căutarea pietrelor preţioase, Jack Pearadin a săpat timp de 12 ani în Parcul de Stat Crater of Diamonds, în Arkansas, Statele Unite ale Americii şi a descoperit acum un diamant galben de 6,03 carate. Descoperirea a avut loc în Parcul de Stat Crater of Diamonds, unul dintre puținele locuri din lume unde oricine poate căuta diamante și poate păstra tot ceea ce găsește.

Cea mai recentă descoperire a lui Jack Pearadin, un diamant galben de 6,03 carate, găsit în Arkansas, nu a fost încă evaluată, însă valoarea sa potențială este, cu siguranță, considerabilă pentru un om care a transformat căutarea pietrelor prețioase într-o adevărată pasiune, deși, până acum, câștigurile sale financiare au fost destul de modeste.

Pearadin, un rezervist din cadrul Marinei, originar din Missouri, săpa împreună cu prietenul său, Michael Schumacher, când, după ce a spălat pietrișul pe care îl adunase într-o găleată, a observat fațetele caracteristice ale pietrei, relatează Il Messaggero. Entuziasmul a fost instantaneu; în timpul unei transmisiuni în direct pe TikTok, el a exclamat, nevenindu-i să creadă: „Am găsit unul mare!”

Diamantul, de mărimea unei unghii, este cel mai mare descoperit în parc de la începutul acestui an. Care este valoarea diamantului de 6,03 carate? Valoarea sa nu a fost încă stabilită. Se pare că unii colecționari i-au sugerat lui Pearadin că piatra ar putea valora aproape un milion de dolari, însă o estimare mult mai prudentă vine din partea Laurei Stanley, un gemolog autorizat din Little Rock. Potrivit expertei, un diamant galben de înaltă calitate, de această dimensiune, ar putea aduce aproximativ 250.000 de dolari.

Totuşi este vroba despre o descoperire excepțională, totuși, mai ales pentru că majoritatea pietrelor găsite în parc sunt mult mai mici. De fapt, în fiecare an sunt descoperite acolo între 400 și 800 de diamante, care cântăresc, de regulă, în jur de un sfert de carat. Un exemplar obișnuit, de 0,17 carate, poate aduce aproximativ 700 de dolari.

Pearadin a decis să-și numească diamantul descoperit „Visul American” (The American Dream). Bărbatul intenționează să împartă eventualele câștiguri cu Schumacher și să folosească o parte din sumă pentru a-și deschide propria mină de cristale.

Parcul de Stat „Crater of Diamonds” (Craterul Diamantelor) din Arkansas este o destinație cu adevărat unică. Din 1972, când fosta mină de suprafață a devenit parc de stat, au fost scoase la iveală peste 37.000 de diamante. Pentru o taxă de intrare de 15 dolari, vizitatorii pot cerne solul și pot păstra orice pietre prețioase găsesc, o oportunitate rară în lumea exploatării diamantelor, unde siturile sunt, de obicei, supuse unor măsuri stricte de securitate.

Parcul deține, de asemenea, recordul pentru cel mai mare diamant descoperit vreodată în Statele Unite: „Uncle Sam”, o piatră de 40,23 carate, găsită în 1924. După șlefuire și tăiere, diamantul a ajuns la 12,42 carate și este expus în prezent la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian. Printre alte descoperiri recente notabile se numără un diamant de 9 carate, găsit în 2020 de un director de bancă din Arkansas, și o piatră de 7 carate, descoperită în 2024 de un vizitator din Franța.

Diamantele naturale se formează adânc în interiorul Pământului, unde presiunea și temperatura extreme facilitează cristalizarea carbonului. Activitatea vulcanică le transportă apoi spre suprafață, în timp ce apa și vântul contribuie la dispersarea lor. În stare brută, aceste pietre sunt adesea opace și neregulate.

Mai mult, potrivit lui Nathan Renfro, manager principal în cadrul Gemological Institute of America, procesul de tăiere și șlefuire poate duce la pierderea a aproximativ 25% din greutatea inițială a pietrei. Există doar două zăcăminte primare de diamante cunoscute în Statele Unite: cel din Arkansas și un altul la Kelsey Lake, în Colorado, deși exploatarea comercială a încetat între timp în cel din urmă loc. Tocmai această raritate face ca parcul din Arkansas să fie atât de special. Așa cum subliniază Renfro, șansa de a căuta personal un diamant natural și de a-l lua acasă reprezintă o oportunitate extrem de rară.

Pentru Jack Pearadin, care revine cu regularitate în Arkansas încă din 2013 pentru a-și urma pasiunea, această descoperire de 6,03 carate ar putea transforma doisprezece ani de căutări într-un câștig financiar semnificativ. Totuși, indiferent de valoarea sa finală, „visul său american” a devenit deja una dintre cele mai remarcabile descoperiri ale sezonului.